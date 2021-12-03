KRMB Letter: త్వరలో కేఆర్ఎంబీ భేటీ.. ఈసారి తెలుగురాష్ట్రాల కోసం కాదు..!
Published on: 45 minutes ago |
Updated on: 19 minutes ago
Updated on: 19 minutes ago
KRMB Letter: త్వరలో కేఆర్ఎంబీ భేటీ.. ఈసారి తెలుగురాష్ట్రాల కోసం కాదు..!
Published on: 45 minutes ago |
Updated on: 19 minutes ago
Updated on: 19 minutes ago
19:06 December 03
KRMB Letter: త్వరలో కేఆర్ఎంబీ భేటీ.. ఈసారి తెలుగురాష్ట్రాల కోసం కాదు..!
KRMB Letter on Chennai water problem: చెన్నై తాగునీటి సరఫరాపై త్వరలో కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు భేటీ కానుంది. ఈమేరకు తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు కేఆర్ఎంబీ లేఖ రాసింది. ఈనెల 10లోపు అజెండా అంశాలు పంపాలని సంబంధిత రాష్ట్రాలను బోర్డు కోరింది.
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