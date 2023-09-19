Womens Reservation Bill 2023 : మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఎన్నికల 'జుమ్లా'.. ఆ నిబంధనలు చేర్చడం తప్పు: విపక్షాలు
Published: 19 minutes ago
Womens Reservation Bill 2023 : మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఎన్నికల 'జుమ్లా'.. ఆ నిబంధనలు చేర్చడం తప్పు: విపక్షాలు
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Womens Reservation Bill 2023 Opposition Reaction : కేంద్రం మంగళవారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై విపక్షాలు విమర్శలు గుప్పించాయి. ఈ బిల్లును 'ఎన్నికల జుమ్లా' అని కాంగ్రెస్ అభివర్ణించింది. మహిళల ఆశలకు 'భారీ ద్రోహం' అని విమర్శించింది. ఈ చట్టం జనాభా లెక్కలు, డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ అయిపోయిన తర్వాతే అమలులోకి వస్తుందని బిల్లులో పేర్కొనడంపై మండిపడింది. 2024 ఎన్నికల లోపు డీలిమిటేషన్ జరుగుతుందా? అని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. మోదీ ప్రభుత్వం 2021 జనగణను ఇంకా నిర్వహించలేదన్నారు. ఇక ఎన్నికల సీజన్లో జుమ్లాల కంటే ఇది పెద్దది అని ఎద్దేవా చేశారు. ఇక జీ20 దేశాల్లో జన గణన చేయడంలో విఫలమైన దేశం భారత్ మాత్రమే అని అన్నారు. ఇది ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ తప్ప మరొకటి కాదని ఘాటుగా విమర్శించారు.
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चुनावी जुमलों के इस मौसम में, यह सबसे बड़ा जुमला है! यह देश की करोड़ों महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 19, 2023
हमने पहले भी बताया है कि मोदी सरकार ने अभी तक 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना नहीं की है। भारत G20 का एकमात्र देश है जो जनगणना कराने में विफल… https://t.co/8iuBVXM49S
ఇది మహిళలను మోసం చేసే బిల్లు: ఆప్
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ఎన్నికల ముందు మహిళలను మోసం చేసే బిల్లు అని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) సీనియర్ నేత అతిషి విమర్శించారు. బీజేపీకి మహిళల సంక్షేమం పట్ల ఆసక్తి లేదని ఆరోపించారు. ఈ బిల్లును నిశితంగా చిదివితే అది 'మహిళలను ఫూల్ చేసే బిల్లు' అని తెలుస్తుందని ధ్వజమెత్తారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో డీలిమిటేషన్, జనాభా లెక్కల నిబంధనలను ఎందుకు చేర్చారని ప్రశ్నించారు. 'దీని ద్వారా 2024 ఎన్నికల ముందు ఈ రిజర్వేషన్ అమలులోకి రాదని అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడున్న డీలిమిటేషన్, జనాభా గణన నిబంధనలు అనుసరించి 2024 ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము' అని అతిషి అన్నారు.
ఈ బిల్లుపై ఏఐఎమ్ఐఎమ్ చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ స్పందించారు. 'మీరు ఎవరికి ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తున్నారు? ప్రాతినిధ్యం లేని వారికి రిజర్వేషన్ కల్పించాలి. ముస్లింలకు కోటా లేకపోవడం ఈ బిల్లులో ప్రధాన లోపం. అందుకే మేము ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్నాము' ఒవైసీ పేర్కొన్నారు.
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VIDEO | "AAP supports the Women's Reservation Bill in principle but the bill which was tabled today wasn't Women's Reservation Bill, it is a bill to fool women," says Delhi minister @AtishiAAP on Women's Reservation Bill being tabled in Lok Sabha.#WomenReservationBill pic.twitter.com/aMBzYsizWk— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023
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#WATCH | Delhi: On Women's Reservation Bill, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "...Who are you giving representation to? Those who don't have representation should be given representation. The major flaw in this bill is that there is no quota for Muslim women and so we are… pic.twitter.com/LIrU5RJiaQ— ANI (@ANI) September 19, 2023
మద్దతిచ్చిన బీఎస్పీ.. కానీ..
ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు బహుజన్ సమాజ్వాదీ పార్టీ-బీఎస్పీ అధినేత్రి మయావతి మద్దతు పలికారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీలకు ప్రత్యేక కోటా కోసం తమ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నప్పటికీ.. చట్టసభల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించే ఏ బిల్లుకైనా తాము మద్దతు ఇస్తామని తెలిపారు. ఇక మహిళలకు 50 శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చినా తమకు ఫర్వాలేదని.. ఈ ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకోవాలని సూచించారు. చర్చల తర్వాత ఈ బిల్లు పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఈ 33 శాతంలో కోటాలో వెనుకబడిన తరగతుల మహిళలకు ప్రత్యేక కోటా ఇవ్వకపోతే.. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల్లో కులతత్వ మనస్తత్వం ఉందని తమ పార్టీ భావించాల్సి వస్తుందని అన్నారు.
వారికి వారి కుటుంబ మహిళల సాధికారతే కావాలి : స్మృతి ఇరానీ
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడాన్ని బీజేపీ వర్గాలు స్వాగతించాయి. ఈ సందర్భంగా పట్నాలోని బీజేపీ మహిళా కార్యకర్తలు హోలీ ఆడారు. ప్రత్యేక మహిళా ఆహ్వానితులకు పార్లమెంట్లో కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ స్వీట్లు పంచారు. గాంధీ కుటుంబానికి తమ కుటుంబంలోని మహిళలకు సాధికారత కల్పించడంపైనే ఆసక్తి ఉందని.. పేద, దళిత మహిళల్లోని మహిళలకు సాధికారత కల్పించడంపై వారికి ఆసక్తి లేదని కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ కాంగ్రెస్కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. సభలో సోనియా గాంధీ లేకపోవడం దురదృష్టకరమని.. ఆమె కుమారుడు కూడా వెళ్లిపోయారని మంత్రి అన్నారు. అంతేకాకుండా బిల్లుకు కాంగ్రెస్ మద్దతివ్వకపోవడం విచారకరమని అన్నారు.
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#WATCH | Delhi: Union Minister Smriti Irani says, "Gandhi Family is only interested in empowering the women in their family. They are not interested in empowering the women in poor or Dalit women. It is unfortunate that Sonia Gandhi was absent today. Her son also left when the… pic.twitter.com/qtoZbXRobQ— ANI (@ANI) September 19, 2023
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#WATCH | Delhi: Union Minister Anurag Thakur distributes sweets to special women invitees, at the Parliament.#WomenReservationBill pic.twitter.com/DELH57SnV9— ANI (@ANI) September 19, 2023
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VIDEO | Women BJP workers in Patna play Holi as they celebrate after tabling of Women’s Reservation Bill in the Lok Sabha. pic.twitter.com/cNOEBJUfa7— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023
Women Reservation Bill 2023 Today in Lok Sabha : లోక్సభ ముందుకు మహిళా బిల్లు.. ఆమోదం ఎప్పుడంటే.
Parliament Special Session 2023 : పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలకు సర్వం సిద్ధం.. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు విపక్షాల పట్టు