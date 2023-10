Avoid These Mistakes Applying for Telangana Dalit Bandhu : తెలంగాణ సర్కార్ దళితుల సమగ్ర అభివృద్ధి పేరుతో.. 'దళిత బంధు' అనే సంక్షేమ పథకం తెచ్చిన విషయం తెలిసిందే. 'దళితబంధు' స్కీమ్​(Dalit Bandhu Scheme) కింద ఒక్కో లబ్ధిదారుకు రూ.10 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రభుత్వం అందజేస్తోంది. ఈ పథకం రాష్ట్రంలో దశల వారీగా అమలవుతోంది. ఇప్పటికే.. తొలి విడతలో రాష్ట్రంలో దాదాపు 35 వేల మందికి దళితబంధు లబ్ది చేకూరింది. రెండో విడత(Dalit Bandhu Scheme Second Phase) ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. ప్రతి నియోజకవర్గానికీ ఈ దఫా 1100 మంది చొప్పున లబ్దిదారులను ఎంపిక చేయనున్నారు. అయితే.. దళితబంధు పథకానికి అప్లై చేసుకునేటప్పుడు.. జనాలు కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తున్నారు. దాంతో వారి అప్లికేషన్స్ రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఈ స్కీమ్​కి ఎవరెవరు అర్హులు? ఏయే పత్రాలు అవసరం? అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకూడదు..? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

How to Apply for Dalit Bandhu in Telangana : అర్హతలు కలిగిన లబ్ధిదారులు ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అందులో పేర్కొన్న అన్ని వివరాలు సక్రమంగా నమోదు చేయాలి. అలాగే పైన పేర్కొన్న పత్రాలను అప్లికేషన్​కు జత చేయాలి. అయితే.. చాలా మంది దరఖాస్తు సమయంలో కొన్ని తప్పులు చేయడం ద్వారా వారు ఈ పథకంలో అందే లబ్దిని పొందలేక పోతున్నారు. అప్లికేషన్ సమయంలో చేయకూడని కొన్ని పొరపాట్లను ఇప్పుడు చూద్దాం..