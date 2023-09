How to Check Aadhaar Update History in Telugu : దేశంలో ఆధార్ కార్డు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ.. పదేళ్లకోసారి ఆధార్​కు సంబంధించిన వివరాలను అప్​డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఎవరు ఆధార్ అప్​డేట్(Aadhaar Update) చేసుకోలేదో వారందరినీ అప్​డేట్ చేసుకోవాలని కేంద్రం సూచించిన విషయం తెలిసిందే. మొదట జూన్ 14 వరకూ ఉచిత అప్​డేట్ అవకాశాన్ని కల్పించిన యూఐడీఏఐ.. గడువును సెప్టెంబర్ 14 వరకు పెంచుతున్నట్లు పేర్కొంది.

Check Aadhaar Update History Online : ఈ ఉచిత సర్వీస్ అవకాశం ప్రత్యేకంగా మైఆధార్ పోర్టల్​లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అదే ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్తే మాత్రం సర్వీస్ ఛార్జీ నిమిత్తం రూ.50 కట్టాలి. అలాగే మీ మొబైల్​ ఫోన్​లోనే యూఐడీఏఐ(UIDAI) అధికారిక వెబ్​సైట్​ https://myaadhaar.uidai.gov.inలో లాగిన్​ అయ్యి మీ ఆధార్​ను ఉచితంగా అప్​డేట్ చేసుకోండి. ఆధార్​లో పేరు, ఈ-మెయిల్ ఐడీ, చిరునామా, ఫొటో లాంటి డేటాలో మార్పులు ఆన్​లైన్​లో ఇప్పుడే అప్​డేట్ చేసుకోండి. అయితే ఆన్​లైన్​లో ఆధార్​ కార్డు అప్​డేట్​, అప్​డేట్ స్టేటస్, అప్​డేట్ హిస్టరీ ఎలా చెక్​ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం..

How to Update Aadhaar Card Details in Online Process :

ఆన్‌లైన్‌లో ఆధార్ వివరాలను అప్‌డేట్ చేసుకోండిలా..

మొదట మీరు UIDAI అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://myaadhaar.uidai.gov.inలో ఆధార్ స్వీయ-సేవ పోర్టల్‌ను సందర్శించాలి.

ఆ తర్వాత మీ ఆధార్ నంబర్ లేదా వర్చువల్ ఐడీ, క్యాప్చా కోడ్ ఉపయోగించి పోర్టల్​కి లాగిన్ అవ్వాలి. ఈ ప్రక్రియను ప్రామాణికరించడానికి మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్​ నంబర్​కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని టైప్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.

అనంతరం డాక్యుమెంట్ అప్​డేట్ విభాగానికి వెళ్లాలి. అక్కడ ఇప్పటికే నమోదై ఉన్న వివరాలను సమీక్షించాలి.

ఆ తర్వాత డ్రాప్-డౌన్ జాబితా నుంచి మీరు దేనిని అప్​డేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ డాక్యుమెంట్ రకాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఆపై అసలు పత్రాల స్కాన్ చేసిన కాపీలను అప్​లోడ్ చేయాలి.

చివరగా Submit బటన్​పై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీ ఆధార్ అప్​డేట్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

How to Check Aadhaar Update Status in Telugu :

ఆధార్ కార్డ్ అప్​డేట్ స్టేటస్ ఎలా చెక్​ చేసుకోవాలంటే..

మీరు ఆధార్ కార్డును అప్​డేట్ చేసిన తర్వాత.. ప్రక్రియ పూర్తయిందా? లేదా? చూడాలంటే.. ఈ ఈ స్టెప్స్ ఫాలోకావాలి.

మీరు మొదట UIDAI అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ని సందర్శించాలి. హోమ్​పేజీలో My Aadhaar అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి.. Get Aadhaarలోకి వెళ్లి Aadhaar Update Status అనే ఆప్షన్​కు నావిగేట్ అవ్వాలి.

అనంతరం అక్కడ వచ్చిన అప్​డేట్ రశీదు స్లిప్​లో పేర్కొన్న ఎన్​రోల్​మెంట్ ఐడీని నమోదు చేయాలి. అలాగే మీ రిజిస్టర్​డ్ మొబైల్​ నంబర్​కు వచ్చిన క్యాప్చా కోడ్​ను టైప్ చేయాలి.

అప్పుడు మీ ఆధార్ కార్డు అప్​డేట్​ స్టేటస్​ను డ్రాఫ్ట్ స్టేజ్, చెల్లింపు దశ, ధ్రువీకరణ దశ, కంప్లీట్ అనే దశలలో స్టేటస్​ను స్క్రీన్​పై చూస్తారు.

మీరు రసీదు స్లిప్‌ను పోగొట్టుకుంటే..?

రసీదు పోగొట్టుకున్నా కూడా స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు.

మొదట మీరు ఎన్‌రోల్‌ మెంట్ నంబర్‌ తిరిగి పొందడానికి myAadhaar వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి.

అక్కడ అవసరమైన విభాగంలో.. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌లో OTP పొందడానికి మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ చిరునామా, సెక్యూరిటీ కోడ్‌ను నమోదు చేయాలి.

ఆ తర్వాత ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి.. Verify OTPని క్లిక్ చేయాలి.

వెరిఫికేషన్ అనంతరం మీరు మీ మొబైల్ నంబర్ లేదా ఈ-మెయిల్ చిరునామాలో నమోదు సంఖ్యను అందుకుంటారు.

చివరగా మీ ఈ ఎన్‌రోల్‌మెంట్ నంబర్‌ని ఉపయోగించడం ద్వారా మీరు మీ ఆధార్ స్టేటస్​ను తెలుసుకోవచ్చు.

ఆధార్ అప్​డేట్ హిస్టరీని చెక్​ చేసుకోండిలా..

How to Check Aadhaar Update History in Online Method :

మొదట మీరు UIDAI అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కి www.uidai.gov.in ని సందర్శించాలి.

అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కి ని సందర్శించాలి. ఆ తర్వాత My Aadhaar అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి.. Update Your Aadhaar అనే విభాగంలోకి వెళ్లాలి.

అక్కడ ఆధార్ Update History అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ లేదా వర్చువల్ ఐడీ వంటి మీ ఆధార్ వివరాలను నమోదు చేయాలి.

అనంతరం మీకు సెక్యూరిటీ కోడ్​ను ఎంటర్ చేయాలి.

అది కచ్చితంగా అందించకపోతే.. కొత్త సెక్యూరిటీ కోడ్​ను పొందడానికి 'Try Another' ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

అప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు OTPని అందుకోవడానికి Send OTPపై క్లిక్ చేయాలి.

చివరగా మీకు వచ్చిన OTPని నమోదు చేసి, Submit ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్​పై మీ ఆధార్ కార్డు అప్​డేట్ హిస్టరీని చూడవచ్చు.

