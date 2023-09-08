Biden G20 India Visit : దిల్లీకి అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్.. ఎయిర్పోర్ట్లో ఘన స్వాగతం
Published: 2 hours ago
Biden G20 India Visit : దిల్లీకి అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్.. ఎయిర్పోర్ట్లో ఘన స్వాగతం
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Biden G20 India Visit : దేశ రాజధాని దిల్లీలో భారత్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న జీ20 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ హస్తినకు చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో బైడెన్కు కేంద్రమంత్రి వీకే సింగ్ ఘనస్వాగతం పలికారు.
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#WATCH | G-20 in India: US President Joe Biden arrives in Delhi for the G-20 Summit— ANI (@ANI) September 8, 2023
He will hold a bilateral meeting with PM Narendra Modi today pic.twitter.com/IVWUE0ft7E
ఆస్ట్రేలియా ప్రధానికి ఘన స్వాగతం
Australia PM India Visit : జీ20 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఆస్ట్రేలియా ప్రధాన మంత్రి ఆంథోనీ అల్బనీస్ దంపతులు.. దిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఆయనకు కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ సాదర స్వాగతం పలికారు.
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VIDEO | Australian Prime Minister Anthony Albanese arrives in New Delhi for #G20India2023. He is received by Union minister Rajeev_GoI.#G20SummitDelhi pic.twitter.com/oMzwvo5yYc— Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2023
పుతిన్ తరఫున దిల్లీకి రష్యా విదేశాంగ మంత్రి..
Russian Foreign Minister India Visit : జీ20 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ .. శుక్రవారం దిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తరపున ఆయన ఈ సదస్సుకు హాజరుకానున్నారు.
దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడికి గ్రాండ్ వెల్కమ్
South Korea President In India : దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు యూన్ సుక్ యోల్.. జీ20 సమ్మిట్లో పాల్గొనేందుకు భారత్ చేరుకున్నారు. దిల్లీ విమానాశ్రయానికి వచ్చి యూన్ దంపతులకు కేంద్ర సహాయ మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఘన స్వాగతం పలికారు.
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VIDEO | South Korean President Yoon Suk Yeol and First Lady of South Korea Kim Keon Hee arrive in New Delhi for #G20India2023. pic.twitter.com/al8R81ehQX— Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2023
దిల్లీకి ఒమన్ ఉప ప్రధాని..
G20 Summit World Leaders : జీ20 శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఒమన్ ఉప ప్రధానమంత్రి హెచ్హెచ్ సయ్యద్ అసద్ బిన్ తారిక్ అల్ సయీద్.. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున దిల్లీకి చేరుకున్నారు. పలువురు అధికారులు.. ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికారు. మరోవైపు, ఐక్యరాజ సమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరెస్ కూడా దిల్లీకి చేరుకున్నారు. సాంస్కృత్రిక నృత్యాలతో ఆయనకు ఘనస్వాగతం లభించింది.
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VIDEO | Deputy Prime Minister of Oman HH Sayyid Asaad bin Tarik Al Said arrived in New Delhi for #G20India2023 earlier today. pic.twitter.com/FLWuB7vlsK— Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2023
G20 Summit Guests : మరోవైపు సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఇప్పటికే బ్రిటన్ ప్రధాని రిషి సునాక్, జపాన్ ప్రధాని ఫుమియో కిషిదా, బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని షేక్ హసీనా, అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడు ఆల్బర్టో ఫెర్నాండెజ్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ, ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ఛైర్పర్సన్ అజాలీ అసౌమని, ఐఎంఎఫ్ ఎండీ క్రిస్టలినా జార్జివా, యురోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లెయెన్ దిల్లీకి చేరుకున్నారు. .
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