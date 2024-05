ETV Bharat / snippets

IPLకు దినేశ్ గుడ్​బై- రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన Dk

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 23, 2024, 7:00 AM IST | Updated : May 23, 2024, 7:25 AM IST

Dinesh Karthik Retirement IPL ( Source: Associated Press )

Dinesh Karthik Retirement IPL: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ స్టార్ బ్యాటర్ దినేశ్ కార్తీక్ ఐపీఎల్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. రాజస్థాన్- ఆర్సీబీ మధ్య గురువారం జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ అనంతరం డీకే తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించాడు. ఐపీఎల్​లో తొలి సీజన్​ నుంచే ఆడిన దినేశ్ ముంబయి ఇండియన్స్, గుజరాత్ లయన్స్, కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్, ఆర్సీబీ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 2013లో టైటిల్ సాధించిన ముంబయి జట్టులో దినేశ్ సభ్యుడు. కాగా, కెరీర్​లో 257 మ్యాచ్​లు ఆడిన డీకే 4842 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 22 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

