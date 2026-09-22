ఒత్తిడిలో ప్రపంచ వ్యవస్థ- ఇక ఆ విధానం బలంగా నిలబడాలి: జైశంకర్
పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ పోటీ, ఉద్రిక్తతలపై ఆందోళన- అంతర్జాతీయ సంస్థలను మరింత భాగస్వామ్యయుతంగా, పారదర్శకంగా మార్చాలని పిలుపు
Published : September 22, 2026 at 7:16 AM IST
Jaishankar On Multilateralism : పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ పోటీ, ఉద్రిక్తతలు, సంఘర్షణల నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ఒత్తిడిలో ఉందని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ అన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అనేక దేశాలు కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకునే విధానం మరింత బలంగా నిలబడాల్సిన అవసరం ఉందని పిలుపునిచ్చారు. ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశం సందర్భంగా జరిగిన 'పార్ట్నర్స్ ఫర్ మల్టీలేటరలిజం' సదస్సులో ఆయన ప్రసంగించారు. అంతర్జాతీయ సంస్థలను మరింత భాగస్వామ్యయుతంగా, పారదర్శకంగా మార్చేందుకు సంస్కరణలు అవసరమని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు.
"ప్రపంచం ప్రస్తుతం గణనీయమైన నిర్మాణాత్మక మార్పుల దశలో ఉంది. కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రపంచంలో క్రమంగా పునఃసమతుల్యత చోటుచేసుకుంటోంది. ఇది చాలా కాలంగా ఊహించిన పరిణామమే. అయితే తీవ్రమైన పోటీ, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వాస్తవ సంఘర్షణలు ఈ మార్పులకు భిన్నమైన రూపాన్ని ఇచ్చాయి"
- ఎస్. జైశంకర్, భారత విదేశాంగ మంత్రి
#WATCH | New York, USA: Addressing the inaugural Partners for Multilateralism Summit on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says, "It's a great pleasure to join you all at this summit. I thank President António… pic.twitter.com/yLq0pFpkBK— ANI (@ANI) September 21, 2026