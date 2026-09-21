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మరో చైనా కారాదనే భారత్‌పై అమెరికా టార్గెట్‌! టారిఫ్​లకు అసలు కారణం ఇదేనా?

1998లో పోఖ్రాన్ అణు పరీక్షల సమయంలో భారత్‌పై అమెరికా ఆంక్షలు- 2001 సెప్టెంబర్‌లో ఎత్తివేసిన నాటి జార్జ్ బుష్ ప్రభుత్వం- 25 ఏళ్ల తర్వాత అమెరికా మళ్లీ భారత్‌పై చర్యలకు సిద్ధం

Why US Imposed Tariffs on India
మోదీ, ట్రంప్​ ((AP))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 10:57 PM IST

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Why US Imposed Tariffs on India : పోఖ్రాన్ అణు పరీక్షల సమయంలో భారత్‌పై ఆంక్షలు విధించిన అమెరికా, మరోసారి అదే దారిలో పయనిస్తోంది. ఈసారి రష్యా నుంచి చౌకగా ముడిచమురు కొనుగోలు చేస్తోందనే సాకుతో ఏకంగా 100 శాతం టారిఫ్‌లు విధించేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే అమెరికా అసలు ఉద్దేశం రష్యాను కట్టడి చేయడమా? లేక ఆసియాలో మరో ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతున్న భారత్‌ను అడ్డుకోవడమా? ఈ ఒత్తిళ్లకు భారత్ తలొగ్గుతుందా? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రష్యా నుంచి ఇంధనం కొనే దేశాలపై 100 శాతం టారిఫ్‌ విధించే అధికారం
భారత్‌పై అగ్రరాజ్యం అమెరికా మరోసారి ఆంక్షల అస్త్రాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది. రష్యా నుంచి భారత్‌ ముడిచమురు కొనుగోలు చేయకుండా అడ్డుకోవడమే లక్ష్యమంటూ టారిఫ్‌ల పేరిట బెదిరింపులకు పాల్పడుతోంది. అయితే భారత్‌ను మరో చైనాలా మారనివ్వకూడదనే వ్యూహంతోనే వాషింగ్టన్ అడుగులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 1998లో పోఖ్రాన్ అణు పరీక్షల సమయంలో భారత్‌పై అమెరికా ఆంక్షలు విధించగా, సరిగ్గా 25 ఏళ్ల క్రితం 2001 సెప్టెంబర్‌లో నాటి జార్జ్ బుష్ ప్రభుత్వం వాటిని ఎత్తివేసింది. కానీ 25 ఏళ్ల తర్వాత అమెరికా మళ్లీ భారత్‌పై చర్యలకు సిద్ధమైంది. యూఎస్ కాంగ్రెస్ ఉభయ సభల ఆమోదం పొందిన 'లిండ్సే ఓ గ్రాహం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2026'పై సెప్టెంబర్ 19న అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంతకం చేశారు. దీని ప్రకారం రష్యా నుంచి ఇంధనం కొనే దేశాలపై 100 శాతం మేర టారిఫ్‌లు విధించే అధికారం అమెరికా అధ్యక్షుడికి దక్కుతుంది. ఈ బిల్లు ప్రధాన లక్ష్యం రష్యా ఇంధనాన్ని అత్యధికంగా దిగుమతి చేసుకుంటున్న చైనా, భారత్‌లే అన్నది స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.

ఇరు దేశాల సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రమాదం
ఈ చర్యలు విజయవంతం అవుతాయా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే ఇవి ఇరు దేశాల సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది. ఈ బిల్లు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై ప్రతికూల పరిణామాలకు దారితీయొచ్చని భారత విదేశాంగ శాఖ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఏడాది కాలంగా అమెరికా- భారత్ సంబంధాలకు తగులుతున్న ఎదురుదెబ్బల్లో ఈ ఆంక్షల బిల్లు అతిపెద్దది కావొచ్చని ప్రముఖ విదేశాంగ విధాన నిపుణుడు మైఖేల్ కుగెల్‌మన్ ఎక్స్‌ లో పేర్కొన్నారు. 1998లో అణుశక్తిగా మారాలనే అత్యున్నత లక్ష్యం కోసం ఆంక్షలు ఎదుర్కొన్న భారత్ 2026లో మాత్రం కేవలం తన రోజువారీ ఇంధన అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నందుకు టారిఫ్‌ల ముప్పు ఎదుర్కొంటోంది. ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారత్‌ను ఎందుకు లక్ష్యంగా చేసుకుందనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తే దీని వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణం భవిష్యత్తులో భారత్ మరో చైనాలా, అంటే అమెరికాకు సవాల్ విసిరే ఆసియా దిగ్గజంగా మారకూడదనే వ్యూహమేనని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

మార్చిలో భారత్‌లో పర్యటించిన అమెరికా విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి క్రిస్టోఫర్ లాండౌ వ్యాఖ్యలు ఈ వాదనకు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి. 20 ఏళ్ల క్రితం చైనాతో చేసిన తప్పును భారత్‌తో చేయదల్చుకోలేదని ఆయన అప్పట్లో వ్యాఖ్యానించారు. తాము మార్కెట్లను అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం ఇస్తే, ఆ తర్వాత మీరు వాణిజ్యపరంగా మమ్మల్నే దెబ్బకొడతారు అని ఆయన అన్నారు.

భారత్ మరో చైనాలా అమెరికాకు సవాల్ విసరకూడదనే వ్యూహం
అమెరికా చైనాతో చేసిన ఆ తప్పు ఏంటి అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తే 1970వ దశకం నుంచి అమెరికా, చైనాకు సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, మార్కెట్ యాక్సెస్ ఇస్తూ ప్రోత్సహించింది. 1980లో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో కేవలం 7 శాతంగా ఉన్న చైనా జీడీపీ, 2025 నాటికి 19.5 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరడం సహా అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలో 64 శాతానికి చేరింది. ప్రపంచ తయారీ రంగంలో చైనా వాటా 3 శాతం నుంచి 31.8 శాతానికి పెరిగింది. చైనా అభివృద్ధి చెందితే ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మారుతుందని అమెరికా భావించగా అది రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా అతిపెద్ద శత్రువుగా పరిణమించింది. అందుకే ఆ తప్పును రిపీట్ చేయకూడదని, భారత్‌ను తన ప్రయోజనాలకు అనుకూలమైన భాగస్వామిగా మాత్రమే ఉంచాలని అమెరికా భావిస్తోంది.

ముడిచమురు అవసరాల్లో 88 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడిన భారత్‌
అయితే నాటో కూటమి దేశాల మాదిరిగా అమెరికా ఆధిపత్యానికి భారత్ తలొగ్గే పరిస్థితి లేదు. భారత విదేశాంగ విధానం ఎప్పుడూ వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తి ఆధారంగానే సాగుతోంది. 140 కోట్ల మంది భారతీయుల ఇంధన భద్రతే తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్‌ తరచూ స్పష్టంగా చెబుతూనే ఉన్నారు. ఇంధన లభ్యత, సరసమైన ధరలు, మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగానే భారత్ నిర్ణయాలు ఉంటాయని అమెరికాలోని భారత రాయబారి వినయ్ మోహన్ ఇటీవల తేల్చిచెప్పారు. 2024-25 నాటికి తమ ముడిచమురు అవసరాల్లో 88 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడిన భారత్‌కు రష్యా నుంచి వచ్చే చౌక చమురును వదులుకోవడం సాధ్యం కాదన్నారు.

మరి అమెరికా ఒత్తిడిని భారత్ తట్టుకోగలదా అంటే 1998లో ఆంక్షలు విధించినప్పుడు భారత్ కుంగిపోలేదు. స్వదేశీ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకుంటూనే అమెరికాతో సంబంధాలు కొనసాగించింది. చివరకు 2001లో అమెరికానే దిగివచ్చి ఆంక్షలు ఎత్తివేసింది. 2008 ఇండో- US అణు ఒప్పందంతో భారత్‌ను అణుశక్తిగా గుర్తించింది. ఇప్పుడు కూడా భారత్ ఈ టారిఫ్ బెదిరింపులను అధిగమించాల్సి ఉంది. తన ఇంధన, సైనిక వనరులను వైవిధ్యపర్చుకుంటూ తయారీ రంగాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాలి. అమెరికా సైతం ఒక విషయాన్ని గుర్తించాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బంధం అనేది పరస్పర ప్రయోజనాలపై ఆధారపడి ఉండాలని, ఆధిపత్యం చలాయిస్తే కుదరదని స్పష్టం చేస్తున్నారు. భారత్‌ను భయపెట్టి రష్యా చమురును ఆపాలని చూస్తే, అది ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను దెబ్బతీయడమే తప్ప భారత్ ఎదుగుదలను ఆపలేదని పేర్కొంటున్నారు.

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