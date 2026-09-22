'ఫౌజీ రిలీజ్ వాయిదా- కానీ మూవీ వేరే లెవెల్'- నిర్మాత రవిశంకర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
ఫౌజీ రిలీజ్పై అప్డేట్ ఇచ్చిన నిర్మాత - కొంచెం లేట్ అవుతుందని క్లారిటీ - బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్కు ఆ రేంజ్ సినిమా ఇదని వెల్లడి
Published : September 22, 2026 at 6:59 AM IST
Fauzi Release Postponed : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ -హను రాఘవపూడి కాంబినేషన్లో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న 'ఫౌజీ' సినిమా అందరూ అనుకున్నట్లుగానే వాయిదా పడింది. డిసెంబరు 3న రావాల్సిన సినిమా కొంచెం వెనక్కి వెళ్లనుందని నిర్మాత వై.రవిశంకర్ స్వయంగా ప్రకటించారు. సోమవారం హైదరాబాద్లో జరిగిన 'ది ప్యారడైజ్' ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్కు హాజరైన ఆయన ఫౌజీ మూవీ గురించి మాట్లాడారు.
'ఫౌజీ కొంచెం వెనక్కి వెళ్తోంది. ఇది వేరే లెవెల్ సినిమా. ప్రభాస్ను 'బాహుబలి' తర్వాత మళ్లీ అంత గొప్పగా చూపించే చిత్రమిది. కచ్చితంగా ప్రేక్షకులకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది' అని అన్నారు. దీంతో సినిమా వాయిదా పడుతుందని ఫ్యాన్స్కు క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇక త్వరలోనే మూవీ కొత్త రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారంగా అనౌన్స్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.