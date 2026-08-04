గచ్చిబౌలిలో మరో చార్మినార్- ప్రభాస్ మూవీ కోసం భారీ ప్లానింగ్
డార్లింగ్ ప్రభాస్ మూవీపై ఇంట్రెస్టింగ్ అప్టేట్ - అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో వేసిన చార్మినార్ సెట్లో షూటింగ్
Published : August 4, 2026 at 11:27 AM IST
Charminar Set For Fauzi Gachibowli : చార్మినార్ అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. గ్లోబల్ స్థాయిలో హైదరాబాద్కే తలమానికం. ఇప్పుడు ఈ చారిత్రక కట్టడం గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలోనూ ప్రత్యక్షం కాబోతోంది. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఫౌజీ’ కోసం కోసం మేకర్స్ చార్మినార్ సెట్ను నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. గచ్చిబౌలి – లింగంపల్లి ప్రధాన రహదారిలో ఉన్న అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ప్రాంగణంలో చార్మినార్ నమూనాను మూవీ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ బృందం నిర్మించింది. రాబోయే కీలక షెడ్యూల్ చిత్రీకరణ అంతా ఈ భారీ సెట్లోనే జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ‘చార్మినార్’ సెట్టింగ్ వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
చార్మినార్ సెట్లో ఆగస్టు 3 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ షూటింగ్ దాదాపు 25 రోజులపాటు సాగనున్నట్లు తెలిసింది. అంతేకాకుండా ఈ కీలక షెడ్యూల్లో ప్రభాస్పై కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారు. ఈ చిత్రీకరణతో సుమారుగా 90 శాతం సినిమా పూర్తి కానున్నట్లు తెలుస్తుంది. భారీ నిర్మాణ విలువలతో ఫౌజీ తెరకెక్కుతుందని మేకర్స్ మొదటి నుంచి చెబుతూ వస్తున్నారు.
చార్మినార్ సెట్ వేయడానికి కారణాలు ఇవే
చార్మినార్ ప్రాంతంలో షూటింగ్ చేయకుండా కాకుండా ప్రత్యేకంగా అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో సెట్ వేయడం వెనుక ప్రత్యేక కారణాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభాస్కు ఉన్న ఫాలోయింగ్ దృష్ట్యా పాతబస్తీలోని అసలైన చార్మినార్ వద్ద షూటింగ్ నిర్వహించడం దాదాపు అసాధ్యం. అక్కడ షూటింగ్ పెడితే వేలాదిగా తరలివచ్చే అభిమానుల వల్ల పాతబస్తీలో తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోతుంది. పాతబస్తీ వంటి రద్దీ ప్రాంతంలో వీఐపీ సెక్యూరిటీ, షూటింగ్ పరికరాల రక్షణ పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. ఈ చిత్రంలో కీలకమైన పీరియడ్ సన్నివేశాలు, యాక్షన్ సీక్వెన్సులు ఉన్నాయి. షూటింగ్కు ఎలాంటి బాహ్య ఆటంకాలు కలగకుండా, లైటింగ్, కెమెరా మూవ్మెంట్స్పై పూర్తి నియంత్రణ సాధించడానికి సెట్ వెయడానికే మేకర్స్ మొగ్గు చూపినట్లు తెలుస్తోంది.
రిలీజ్పై క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాత
మరోవైపు ఫౌజీ డిసెంబర్ 3న రిలీజ్ కానుందని ఇప్పటికే మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. అయితే ఈ సినిమా పోస్ట్పోన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయంటూ నెట్టింట వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికి నిర్మాత వై. రవిశంకర్ తాజాగా స్పందిస్తూ అనుకున్న ప్రకారం డిసెంబర్ 3నే ఫౌజీ ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తుందని, డిసెంబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రీమియర్స్ వేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. దాంతో పోస్ట్పోన్ రూమర్స్కు చెక్ పడినట్లు అయింది. ఇక యంగ్ రెబల్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు.
పీరియాడికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఫౌజీ
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై సుమారు రూ. 700 కోట్లకు పైగా భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.ఈ చిత్రం ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఓ ఒక్క అప్డేట్ సరిగ్గా రాకపోవడంతో రెబల్ ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల మూవీ టీమ్ ప్రభాస్ ఫొటోతో ఉన్న రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ షేర్ చేయడంతో డార్లింగ్ అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. ఈ మూవీతో మరో అరుదైన రికార్డు ప్రభాస్ ఖాతాలో పడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పాన్ ఇండియా రేంజ్లో ఫౌజీ తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ, తమిళ, బంగాలీ భాషల్లో రిలీజ్ కానుంది. ఇమాన్వీ ఇందులో ప్రభాస్కు జోడీగా కనిపించనున్నారు. ఇక బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్, జయప్రద, భానుచందర్ లాంటి లెజెండరీ యాక్టర్స్ కీలక క్యారెక్టర్స్లో అలరించనున్నారు. టాలెంటడ్ డైరెక్టర్ హనురాఘవపూడి ఫౌజీని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ స్వరాలను సమకూర్చగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ సిరీస్ సంయుక్తంగా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నాయి.
ప్రభాస్ లైనప్ ఇదే
ఇక ప్రభాస్ లైనప్ చూస్తే మూమూలుగా లేదు. వరుస సినిమాలతో సెట్స్లో ఫుల్ బిజీగా గడిపేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ ఫౌజీ, స్పిరిట్ సినిమాలను ఏకకాలంలో పూర్తి చేస్తున్నారు. ఫౌజీ షూటింగ్ ఇప్పటికే ముగింపు దశకు చేరుకోగా, స్పిరిట్ 40 శాతం పూర్తైనట్లు సందీప్ రెడ్డి వంగా ఓ కార్యక్రమంలో స్వయంగా వెల్లడించారు. ఈ చిత్రం మార్చి 5న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. అంతేకాకుండా సలార్2, కల్కి2 చిత్రాలను కూడా ప్రభాస్ లైనప్లో ఉన్నాయి. అయితే ఈ చిత్రాలను పూర్తి చేసిన తర్వాతే ఆ సినిమాలను పట్టాలెక్కించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
బాక్సాఫీస్ వేటకు ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' రెడీ- డిసెంబర్ సెంటిమెంట్ రిపీట్ కానుందా?
డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే అప్డేట్- ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?