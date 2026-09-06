ETV Bharat / entertainment

ఫౌజీ మళ్లీ వాయిదా పడనుందా?- విశ్వక్ సినిమా అనౌన్స్​మెంట్​తో కొత్త డౌట్​!

విశ్వక్​సేన్ సినిమా రిలీజ్ అనౌన్స్​మెంట్​తో ఫౌజీపై కొత్త ప్రచారం- సినిమా వాయిదా పడనుందా?

Fauzi
ఫౌజీ సినిమా పోస్టర్ (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Prabhas Fauzi Movie Postpone : 2026 ప్రథమార్థంలో టాలీవుడ్​లో చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్​ గారు', రామ్​చరణ్ 'పెద్ది' వంటి చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటాయి. వీటితో పాటు నవీన్ పోలిశెట్టి 'అనగనగ ఒక రాజు', సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాలైతే అంచనాలకు మించి విజయం సాధించాయి. ఇక ద్వితీయార్థంలోనూ ఆ జోరు కొనసాగింది. అఖిల్ 'లెనిన్'తో ఈ జోరు ప్రారంభమై రవితేజ 'ఇరుముడి', 'కొరియన్ కనకరాజు'తో కొనసాగుతోంది. దీంతో ఈ ఏడాదిలో మున్నుందు రానున్న సినిమాలపై కూడా ఆడియెన్స్​తోపాటు ఇండస్ట్రీ వర్గాలోనూ అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండు పాన్ఇండియా చిత్రాల రిలీజ్​లు వాయిదా పడనున్నాయంటూ నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

ఫౌజీ వాయిదానా?
యావత్ సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'ఫౌజీ'. పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 3న రిలీజ్ అవుతుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. ఇటీవల ఓ కార్యక్రమానికి హాజరైన నిర్మాత రవిశంకర్ డిసెంబర్ 2 నైట్​ ప్రీమియర్స్​తోనే ఫౌజీ సందడి ఉంటుందని రెబల్ ఫ్యాన్స్​లో జోష్ నింపారు. కానీ ఈ రిలీజ్ డేట్​ మారే ఛాన్స్ ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే?

లెగసీ ప్లాన్​తోనే వస్తుందా?
యంగ్​ హీరో విశ్వక్​సేన్ తన లేటెస్ట్ మూవీ రిలీడ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయడంతో ఫౌజీ వాయిదా పుకార్లు షురూ అయ్యాయి. విశ్వక్ కొత్త సినిమా 'లెగసీ' డిసెంబర్ 4న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ శనివారం అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. అయితే అంతకంటే ఒకరోజు ముందే ఫౌజీ రిలీజ్ ఉంటుందని ఇప్పటికే అనౌన్స్​మెంట్ వచ్చేసినా, లెగసీ మేకర్స్ డిసెంబర్ 04ను ఎంపిక చేసుకోవడంపై కొత్త అనుమానాలు క్రియేట్ అవుతున్నాయి. దీంతో ఫౌజీ పోస్ట్​పోన్​పై ఇంటర్నల్​గా చర్చలు జరిగి ఉంటాయని, అందుకే డిసెంబర్ తొలి వారానికి లెగసీ రెడీ అవుతుందేమోనని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. మరి ప్రచారం జరుగుతున్నట్లు ఫౌజీ వాయిదా పడుతుందా? లేదా రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడతాయా? అనేది వేచి చూడాలి.

ప్యారడైజ్ మళ్లీ వాయిదా కానుందా!
మరోవైపు నాని 'ప్యారడైజ్' కూడా పోస్ట్​పోన్ కానుందంటూ ప్రచారం ఊపందుకుంది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు వాయిదా పడిన ఈ చిత్రం మూడోసారి కూడా పోస్ట్​పోన్ అవ్వడం పక్కా అని తెలుస్తోంది. వీఎఫ్​ఎక్స్ పనులు ఇంకా పూర్తి కాకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. క్లైమాక్స్​లో సీజీ సీన్స్ ఉన్నాయట! ఈ పనులు ఆలస్యం అవుతున్నాయని సమాచారం. అయితే ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన అనుభూతి అందించాలని ప్యారడైజ్ మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. అందుకే ఔట్​ఫుట్​ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వడం లేదు. ఈ క్లైమాక్స్ సీజీ వర్క్స్ కోసం ప్రొడ్యూసర్ అదనంగా బడ్జెట్​ కేటాయించినట్లు టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ పనులు కంప్లీట్ అయ్యేందుకు ఇంకొంచేం టైమ్ పట్టే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే సెప్టెంబర్ నుంచి ప్యారడైజ్ అక్టోబర్ తొలి వారానికి షిప్ట్ కానుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై మేకర్స్ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.

వాయిదాల మీద వాయిదా- నిఖిల్ 'స్వయంభూ' ఆ డేంజర్​లో పడే ఛాన్స్!

ఆ రోజే 'ప్యారడైజ్' టీజర్ - ఈ సారైనా రిలీజ్ డేట్​పై క్లారిటీ వస్తుందా?

TAGGED:

PARADISE RELEASE DATE
FAUZI RELEASE DATE
VISHWAK SEN LEAGACY RELEASE DATE
PARADISE SONGS
FAUZI MOVIE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.