ఫౌజీ మళ్లీ వాయిదా పడనుందా?- విశ్వక్ సినిమా అనౌన్స్మెంట్తో కొత్త డౌట్!
విశ్వక్సేన్ సినిమా రిలీజ్ అనౌన్స్మెంట్తో ఫౌజీపై కొత్త ప్రచారం- సినిమా వాయిదా పడనుందా?
Published : September 6, 2026 at 6:25 PM IST
Prabhas Fauzi Movie Postpone : 2026 ప్రథమార్థంలో టాలీవుడ్లో చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు', రామ్చరణ్ 'పెద్ది' వంటి చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటాయి. వీటితో పాటు నవీన్ పోలిశెట్టి 'అనగనగ ఒక రాజు', సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాలైతే అంచనాలకు మించి విజయం సాధించాయి. ఇక ద్వితీయార్థంలోనూ ఆ జోరు కొనసాగింది. అఖిల్ 'లెనిన్'తో ఈ జోరు ప్రారంభమై రవితేజ 'ఇరుముడి', 'కొరియన్ కనకరాజు'తో కొనసాగుతోంది. దీంతో ఈ ఏడాదిలో మున్నుందు రానున్న సినిమాలపై కూడా ఆడియెన్స్తోపాటు ఇండస్ట్రీ వర్గాలోనూ అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండు పాన్ఇండియా చిత్రాల రిలీజ్లు వాయిదా పడనున్నాయంటూ నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
ఫౌజీ వాయిదానా?
యావత్ సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'ఫౌజీ'. పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 3న రిలీజ్ అవుతుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. ఇటీవల ఓ కార్యక్రమానికి హాజరైన నిర్మాత రవిశంకర్ డిసెంబర్ 2 నైట్ ప్రీమియర్స్తోనే ఫౌజీ సందడి ఉంటుందని రెబల్ ఫ్యాన్స్లో జోష్ నింపారు. కానీ ఈ రిలీజ్ డేట్ మారే ఛాన్స్ ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే?
On 3rd DECEMBER 2026,— Hanu Raghavapudi (@hanurpudi) July 16, 2026
the #Fauzi march begins. ❤️🔥
Come witness a story that won't just unfold on the big screen, it will live on in the hearts of everyone who believes in courage, honor, and freedom.🇮🇳#FauziOnDec3 pic.twitter.com/2cVEk56WlN
లెగసీ ప్లాన్తోనే వస్తుందా?
యంగ్ హీరో విశ్వక్సేన్ తన లేటెస్ట్ మూవీ రిలీడ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయడంతో ఫౌజీ వాయిదా పుకార్లు షురూ అయ్యాయి. విశ్వక్ కొత్త సినిమా 'లెగసీ' డిసెంబర్ 4న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ శనివారం అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. అయితే అంతకంటే ఒకరోజు ముందే ఫౌజీ రిలీజ్ ఉంటుందని ఇప్పటికే అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసినా, లెగసీ మేకర్స్ డిసెంబర్ 04ను ఎంపిక చేసుకోవడంపై కొత్త అనుమానాలు క్రియేట్ అవుతున్నాయి. దీంతో ఫౌజీ పోస్ట్పోన్పై ఇంటర్నల్గా చర్చలు జరిగి ఉంటాయని, అందుకే డిసెంబర్ తొలి వారానికి లెగసీ రెడీ అవుతుందేమోనని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. మరి ప్రచారం జరుగుతున్నట్లు ఫౌజీ వాయిదా పడుతుందా? లేదా రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడతాయా? అనేది వేచి చూడాలి.
ప్యారడైజ్ మళ్లీ వాయిదా కానుందా!
మరోవైపు నాని 'ప్యారడైజ్' కూడా పోస్ట్పోన్ కానుందంటూ ప్రచారం ఊపందుకుంది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు వాయిదా పడిన ఈ చిత్రం మూడోసారి కూడా పోస్ట్పోన్ అవ్వడం పక్కా అని తెలుస్తోంది. వీఎఫ్ఎక్స్ పనులు ఇంకా పూర్తి కాకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. క్లైమాక్స్లో సీజీ సీన్స్ ఉన్నాయట! ఈ పనులు ఆలస్యం అవుతున్నాయని సమాచారం. అయితే ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన అనుభూతి అందించాలని ప్యారడైజ్ మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. అందుకే ఔట్ఫుట్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వడం లేదు. ఈ క్లైమాక్స్ సీజీ వర్క్స్ కోసం ప్రొడ్యూసర్ అదనంగా బడ్జెట్ కేటాయించినట్లు టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ పనులు కంప్లీట్ అయ్యేందుకు ఇంకొంచేం టైమ్ పట్టే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే సెప్టెంబర్ నుంచి ప్యారడైజ్ అక్టోబర్ తొలి వారానికి షిప్ట్ కానుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై మేకర్స్ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.
#THEParadise : POSTPONED!— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) September 6, 2026
Team Paradise is now looking at a New Date in October.
Possible options include 1st, 8th & 29th October!
But with #AK47 Reconfirming Oct 2nd, 1st Oct is also as good as ruled out. pic.twitter.com/tzDtF0P8wC
వాయిదాల మీద వాయిదా- నిఖిల్ 'స్వయంభూ' ఆ డేంజర్లో పడే ఛాన్స్!
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