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భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 6న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

గురువారం బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు మీకోసం- బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు హాల్‌మార్క్, HUID వంటి గుర్తులను తప్పనిసరని నిపుణుల సూచన

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 9:36 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధానాలు, వివిధ దేశాల కరెన్సీల మారకం విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు బులియన్ మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీంతో దేశీయంగా పసిడి, వెండి ధరలు ఒక్కరోజులోనే గణనీయంగా పెరిగాయి.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గురువారం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం రూ.1,52,660గా ఉంది. బుధవారం రూ.1,48,870గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.3,790 మేర పెరిగింది. ఇదే ధరలు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు నగరాల్లోనూ నమోదయ్యాయి. బంగారు ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. గురువారం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,36,675గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 4,261 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

వెండి ధరల్లోనూ భారీ పెరుగుదల
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,29,498గా ఉండగా, గురువారం నాటికి రూ.3,151 పెరిగి రూ.2,32,498కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్‌కు 62.07 డాలర్లుగా నమోదైంది.

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