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బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం- దాదాపు 37 శాతం పసిడి పతనానికి ఛాన్స్

బంగారం ధరలు మరింత పతనమైతే 3,500 డాలర్ల స్థాయికి చేరే ప్రమాదం– వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ హెచ్చరిక

Gold Rate Prediction 2026
Gold Rate Prediction 2026 ((Getty Images))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 4:38 PM IST

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Gold Rate Prediction 2026 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు రాబోయే రోజుల్లో భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని ప్రపంచ పసిడి మండలి (WGC) వెల్లడించింది. బంగారం ధరలు ఔన్సుకు 3,857 యూఎస్ డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోతే మార్కెట్‌లో మరింత భారీ పతనం తప్పదని తాజా నివేదికలో పేర్కొంది. ఒకవేళ ఈ స్థాయి కంటే మరింత బలహీనపడితే, తదుపరి ప్రధాన మద్దతు ధర 3,500 డాలర్ల వరకు చేరవచ్చని అభిప్రాయపడింది. ఔన్సుకు 3,500 డాలర్ల స్థాయి అనేది జనవరిలో నమోదైన గరిష్ట ధరలతో పోలిస్తే దాదాపు 37 శాతం క్షీణతను సూచిస్తుంది. గతంలో బంగారం మార్కెట్‌లో వచ్చిన పెద్ద సంక్షోభాల తరహాలోనే ఈ పతనం ఉంటుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. జపాన్ యెన్ బలోపేతం, యూఎస్ ఫెడ్ రేట్ల సందిగ్ధత, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌ల నుంచి పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ బంగారం ధరలపై తీవ్ర ఒత్తిడిని కలిగిస్తున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

యెన్ బలోపేతంతోనే కొంత ఊరట
కరెన్సీ మార్కెట్లలో అమెరికా, జపాన్ దేశాలు సంయుక్తంగా జరిపిన జోక్యంతో జపాన్ యెన్ కరెన్సీ భారీగా పుంజుకుంది. ఈ పరిణామం బంగారానికి కొంత ఉపశమనాన్ని, మద్దతును అందించగలదని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ తెలిపింది. మార్కెట్‌లో ఇలాగే బలమైన యెన్, బలహీనమైన డాలర్ ధోరణి కొనసాగితే, పసిడి ధరలు మరింత పడకుండా అండగా నిలుస్తుందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ఈ నివేదిక వెలువడే సమయానికి అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఒక ఔన్స్‌కు దాదాపు 4,063.80 యూఎస్ డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. కాగా, గతవారం లండన్ బులియన్ మార్కెట్ అసోసియేషన్ (LBMA) బంగారం ముగింపు ధర 1 శాతం క్షీణించి 4,027 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఫలితంగా ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు బంగారం ధరలో మొత్తం 7.8 శాతం క్షీణత నమోదైంది.

ఫెడ్ నిర్ణయాలు, చమురు ఆందోళనలతో ధరలపై ప్రభావం
యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన ఇటీవలి సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా యథాతథంగా ఉంచాలని 9-3 ఓట్ల తేడాతో నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయంతో వడ్డీ రేట్లపై పెట్టుబడిదారుల అంచనాలు మారి బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపిందని నివేదిక అభిప్రాయపడింది. మరోవైపు, అమెరికా- ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల పరిణామాలు ముడి చమురు ధరలను పెంచడంతో పాటు ద్రవ్యోల్బణంపై ఆందోళనలు కూడా బులియన్​ మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపాయని నివేదిక పేర్కొంది.

ఈ మారుతున్న మార్కెట్ సమీకరణాల నేపథ్యంలో, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లోకి పెట్టుబడులు మందగించాయి. అదే సమయంలో కామెక్స్ మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు తగ్గాయి. అయితే, ఆప్షన్స్ గడువు ముగియడంవంటి కారణాల వల్ల ఆప్షన్స్ ట్రేడర్లు తమ అమ్మకాలను కొంతవరకు తగ్గించుకున్నారు. ఇంకా గత నెల రోజులుగా బంగారం ధరలు తక్కువ పరిధిలోనే కదలాడుతున్నాయి. అయితే, మార్చి ప్రారంభం నుంచి కొనసాగుతున్న పతనం ట్రెండ్ కారణంగా ధరల పెరుగుదల పరిమితంగానే ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రకారం, ధరలు 3,943 డాలర్ల కంటే కిందికి పడిపోతే ప్రస్తుత రేంజ్ ముగిసి మార్కెట్ మరింత దిగువకు వెళ్తుందని అంచనా వేసింది. ఆ తర్వాత కూడా 3,857 నుంచి 3,887 డాలర్ల పరిధిలో ఉంటుంది.

అయితే, రానున్న రోజుల్లో యూఎస్ ఫెడ్ అనుసరించే విధానాలపై పెట్టుబడిదారుల అంచనాలే బంగారం ధరను శాసించనున్నాయని నివేదిక తెలిపింది. ముఖ్యంగా జూలై నెలకు సంబంధించిన మాన్యుఫాక్చరింగ్, సర్వీసెస్ PMI గణాంకాలు బలంగా వస్తే, అది ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచే అవకాశం ఉందనే అభిప్రాయపడింది. దీంతో పాటు జూలై నెలకు సంబంధించిన అమెరికా పేరోల్ డేటా మందగించవచ్చని మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది. అలాగే, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టేలా డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొత్త చర్చలను ప్రకటించడం, వడ్డీ రేట్ల పెంపుదలపై ఉన్న ఆందోళనలను కొంతవరకు తగ్గించడానికి సహాయపడవచ్చని పేర్కొంది.

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