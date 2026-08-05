ఆర్బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం- వరుసగా నాలుగోసారి
ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష నిర్ణయాల ప్రకటన- కీలక వడ్డీరేట్లను యథాతథంగా ఉంచిన ఆర్బీఐ
Reserve Bank of India (ANI)
Published : August 5, 2026 at 10:17 AM IST
RBI MPC Meeting Updates : దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందున్న సవాళ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) మరోసారి కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ (ఎంపీసీ) సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా బుధవారం ప్రకటించారు. రెపో రేటును 5.25 శాతం వద్దనే కొనసాగించాలని కమిటీ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఇలా వడ్డీరేట్లు యాథతథంగా ఉంచడం వరుసగా ఇది నాలుగో సారి కావడం గమనార్హం.
#WATCH | RBI keeps policy repo rate unchanged at 5.25%, maintains a neutral stance— ANI (@ANI) August 5, 2026
(Video source: RBI /YouTube) pic.twitter.com/Z83krOzuFn