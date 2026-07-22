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మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- జులై 22న ఏపీ, తెలంగాణలో ఎంతంటే?

దేశంలో బంగారం ధరల వివరాలు మీకోసం- హాల్‌మార్క్‌, మజూరీ, బై-బ్యాక్‌ పాలసీ, డాక్యుమెంట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని నిపుణుల సూచన

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Image)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 9:41 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, అమెరికా డాలర్‌ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణి, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వస్తున్న డిమాండ్‌ ప్రభావంతో విలువైన లోహాల ధరలు పెరుగుతున్నాయని మార్కెట్‌ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వివరాల ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,49,330గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో రూ.1,47,130 ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.2,200 పెరిగింది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో కూడా కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,32,210గా ఉంది. వెండి ధరలు కూడా బంగారం బాటలోనే పెరిగాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,32,568గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధరల్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావమే ఈ పెరుగుదలకు కారణమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ధరలను పోల్చి చూసిన తర్వాతే కొనుగోలు
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే ముందు ఒకే దుకాణంపై ఆధారపడకుండా రెండు లేదా మూడు జువెలరీ షాపుల్లో ధరలను పోల్చి చూడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంగారం ధరతో పాటు మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, జీఎస్‌టీ, ఇతర అదనపు రుసుములు ఎంత వసూలు చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలి. దీంతో అనవసరంగా అధిక ధర చెల్లించే పరిస్థితి ఉండదు.

24 క్యారెట్‌, 22 క్యారెట్‌ బంగారం మధ్య తేడా
24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటంతో ఆభరణాల తయారీకి అనువుగా ఉండదు. అందుకే దీనిని ప్రధానంగా బంగారు నాణేలు, బార్లు, బిస్కెట్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. 22 క్యారెట్ల బంగారం 91.6 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. దీనినే 916 హాల్‌మార్క్‌ బంగారం అని పిలుస్తారు. ఇందులో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల అది మరింత దృఢంగా మారి నగల తయారీకి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల భారత మార్కెట్‌లో ఎక్కువగా విక్రయించే బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంతోనే తయారవుతాయి.

మేకింగ్‌ ఛార్జీలపై స్పష్టత ఉండాలి
బంగారు ఆభరణాల ధరలో మేకింగ్‌ ఛార్జీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. నగ డిజైన్‌, పనితనం ఆధారంగా ఈ ఛార్జీలు మారుతుంటాయి. కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు మేకింగ్‌ ఛార్జీలు ఎలా లెక్కిస్తున్నారో, గ్రాముల వారీనా లేదా శాతం ప్రకారమా అనేది తెలుసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బై-బ్యాక్‌ పాలసీ తెలుసుకోవడం మంచిది
నగలను కొనుగోలు చేసే ముందు సంబంధిత సంస్థ బై-బ్యాక్‌ పాలసీ గురించి కూడా వివరాలు తెలుసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో అదే దుకాణంలో నగలను విక్రయించినా లేదా మార్పిడి చేసినా ఎలాంటి నిబంధనలు వర్తిస్తాయి, ఎంత శాతం విలువ ఇస్తారు అనే అంశాలపై ముందుగానే స్పష్టత తీసుకోవడం అవసరం.

ఆఫర్లు, హాల్‌మార్క్‌పై దృష్టి
పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో జువెలరీ సంస్థలు మేకింగ్‌ ఛార్జీలపై డిస్కౌంట్లు, ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రకటిస్తుంటాయి. అలాంటి ఆఫర్లను పరిశీలించి కొనుగోలు చేస్తే కొంత మేర ఖర్చు ఆదా అవుతుంది. అయితే ఆఫర్ల పేరుతో నాణ్యతలో రాజీ పడకుండా 916 హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న ఆభరణాలనే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బిల్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి
బంగారం కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ట్యాక్స్‌ ఇన్‌వాయిస్‌, రసీదు తప్పనిసరిగా తీసుకుని భద్రంగా ఉంచుకోవాలి. భవిష్యత్తులో విక్రయించాలన్నా, మార్పిడి చేయాలన్నా లేదా బీమా అవసరాల కోసం అయినా ఈ పత్రాలు ఉపయోగపడతాయి. అందుకే కొనుగోలు సమయంలో డాక్యుమెంటేషన్‌ను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని మార్కెట్‌ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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