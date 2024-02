వేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు- క్షణాల్లో తల్లీకూతురు దుర్మరణం

Two people Died in road accidents in Kurnool District : కర్నూలు జిల్లా పెద్దకడబూరు మండలం హనుమాపురం వద్ద జాతీయ రహదారిపై కారు ఢీకొని తల్లి, కుమార్తె మృతిచెందారు. జయలక్ష్మి (35) మరిది కుమార్తె రాజేశ్వరిని (6) తీసుకొని పొలానికి వెళ్తుండగా అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు ఢీకొట్టింది. ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. కారు పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లడంతో నుజ్జునుజ్జయింది. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరి మృతి చెందడంతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

