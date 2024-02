Gboard Scan To Text Feature : గూగుల్​ తన యూజర్స్​ కోసం ఓ సూపర్​ అప్​డేట్​​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గూగుల్​ కీ-బోర్డ్​ (జీ-బోర్డ్)​ తెచ్చిన ఈ కొత్త ఫీచర్​​తో మనకి నచ్చిన, కావాల్సిన ఎటువంటి సమాచారాన్నైనా స్కాన్​ చేసి క్షణాల్లో మన స్మార్ట్​​ ఫోన్​లో సేవ్​ చేసుకోవచ్చు. మనకి కావాల్సినప్పుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు. మరి ఈ జీ-బోర్డ్​ స్కాన్​ ది టెక్స్ట్ ఫీచర్​ను ఎలా వాడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

How To Use Gboard's Scan Text Feature :

ముందుగా మీ గూగుల్​ కీ-బోర్డును అప్​డేట్​ చేయండి. మీ ఆండ్రాయిడ్​ మొబైల్​లో v13.9 బీటా లేటెస్ట్​ వెర్షన్​ ఇన్​స్టాల్​ అయ్యి ఉందా లేదా అని చెక్​ చేసుకోండి. అది ఉంటేనే ఈ స్కాన్​ ఫీచర్​​ పనిచేస్తుంది.

ఆ తర్వాత మీ ఫోన్​ కెమెరాకు జీబోర్డ్​ యాక్సెస్ ఎనేబుల్ చేయండి.

ఇప్పుడు మీరు ఇన్సర్ట్​ చేయాలనుకున్న టెక్స్ట్​ను సెలెక్ట్​ చేసుకోండి.

అనంతరం జీబోర్డ్​లో ఉన్న 'More Tools' ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయండి.

అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్​లో 'Scan Text'ను ఎంచుకోండి.

ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన టెక్స్ట్​ను లేదా సమాచారాన్ని క్యాప్చర్​ చేయండి.

ఈ విషయాలు తప్పక గుర్తుపెట్టుకోండి

మీరు ఇన్సర్ట్​ చేయాలనుకుంటున్న టెక్స్ట్ లేదా సమాచారం పైనే మీ ఫోన్ కెమెరాను పాయింట్​ చేసి ఉంచండి.

హాఫ్​-స్క్రీన్​ వ్యూఫైండర్​ లోపల టెక్స్ట్​ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే క్యాప్చర్​ బటన్​ను ప్రెస్​ చేయండి.

అప్పుడు క్యాప్చర్​ చేసిన సమాచారాన్ని గూగుల్​ కీ-బోర్డ్​ బ్లూ కలర్​లో హైలైట్​ చేస్తుంది.

టెక్స్ట్​ను ఇన్సర్ట్ చేయండి

OCR సాయంతో జీబోర్డ్​ హైలైట్ చేసిన సమాచారాన్ని సెలెక్ట్​ చేసుకోండి.

ఇప్పుడు 'Insert' బటన్​పై నొక్కండి.

అనంతరం కాపీ చేసిన టెక్స్ట్​ను మీకు కావాల్సిన యాప్ లేదా మాధ్యమంలో పేస్ట్​ చేసుకోవచ్చు. దీనిని ఎడిట్​ కూడా చేసుకోవచ్చు.

అయితే మీరు ఇన్​పుట్​ కోసం వినియోగించిన ఫొటోను లేదా సమాచారం జీబోర్డ్​లో సేవ్​ కాదు.

జీబోర్డ్​ స్కాన్ టెక్స్ట్ ఫీచర్ ఇలా సహాయపడుతుంది!

విదేశీ సంజ్ఞలు, మెనూ వివరాలను మీకు అర్థమయ్యే రీతిలోకి అనువదిస్తుంది. మీరు ఎక్కడికైనా కొత్త ప్రదేశాలకు లేదా రెస్టారెంట్​లకు వెళ్లినప్పుడు మీకు తెలియని భాషలో ఉన్న సమాచారాన్ని సులువుగా మీకు అర్థమయ్యేలా ట్రాన్​లేట్​ చేస్తుంది. ఇందుకోసం మీరు మ్యానువల్​గా టైప్​ చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఏదైనా పుస్తకం లేదా మ్యాగజైన్​లో మీకు నచ్చిన కోట్స్​ లేదా ఇతర సమాచారాన్ని నోట్​ చేసుకోవాలని అనుకుంటే మీరు మ్యానువల్​గా టైప్​ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కేవలం గూగుల్​ కీబోర్డ్​ను దానిపై ఉంచి స్కాన్​ చేసి క్యాప్చర్​ చేస్తే మీరు చేయాల్సిన పనిని జీబోర్డ్​ చేస్తుంది. నెట్‌వర్కింగ్ ఈవెంట్​ లేదా ఏవైనా వ్యాపార సంబంధమైన సమావేశాల్లో పాల్గొనే సమయంలో మీకు కావాల్సిన సంస్థల వివరాలన్నింటినీ మ్యానువల్​గా నోట్​ చేసుకునే సందర్భంలో ఈ జీబోర్డ్​ స్కాన్​ ఫీచర్​ ఉపయోగపడుతుంది. కేవలం మీకు కావాల్సిన టెక్స్​ట్​ను క్యాప్చర్​ చేయండి. గూగుల్​ దానిని ఎడిటెబుల్​ టెక్స్ట్ గానూ మారుస్తుంది. దాంతో ఏవైనా మార్పులు చేర్పులు ఉంటే చేసుకొని సేవ్​, షేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ప్రోడక్ట్​ లేబుల్​పై ఉన్న బార్​కోడ్​ను స్కాన్​ చేసి సమాచారాన్ని పొందేందుకు లేదా చదివేందుకు కూడా జీబోర్డ్​ స్కాన్​ ఫీచర్​ ఎంతో సహాయపడుతుంది. ఉత్పత్తిలోని పోషక విలువలు, ప్యాకేజింగ్​ వివరాలన్నింటినీ తెలుసుకోవాలన్నా ఈ జీబోర్డ్​ ఫీచర్​ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. క్లాస్​ రూమ్స్​లో లేదా ఏదైనా మీటింగ్​లలో కూడా ఈ జీబోర్డ్​ స్కాన్​ అండ్​ రీడ్​ ఫీచర్​ను వినియోగించుకోవచ్చు. వైట్​బోర్డ్​పై రాసిన సమాచారం లేదా డయాగ్రామ్​లను మీ మొబైల్​లో క్యాప్చర్​ చేసి మీకు నచ్చిన ప్రదేశంలో డిజిటల్​ టెక్స్ట్ రూపంలో సేవ్​ చేసుకోవచ్చు. అనంతరం మీకు వీలున్నప్పుడు వాటిని తెరిచి చూసుకోవచ్చు. వైబ్​సైట్​లు లేదా ఏవైనా సీరియల్​ నెంబర్​లను మ్యానువల్​గా టైప్​ చేసే బదులు గూగుల్​ కీబోర్డ్​ స్కాన్​ ఫీచర్​ను వాడవచ్చు. అతి కష్టమైన యూఆర్​ఎల్​లు, లెంథీ కోడ్​లను కూడా ఈ నయా అప్డేట్​ క్యాప్చర్​ చేస్తుంది.

