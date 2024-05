ETV Bharat / state

ఓటేసి హైదరాబాద్ బాట పట్టిన జనం - కిక్కిరిసిన మెట్రో, బస్సులు - పంతంగి టోల్​ప్లాజా వద్ద భారీ రద్దీ - VOTERS ARE RETURNING TO HYDERABAD

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 14, 2024, 10:39 AM IST | Updated : May 14, 2024, 11:18 AM IST

Hyderabad Metro Train Traffic ( ETV Bharat )

Last Updated : May 14, 2024, 11:18 AM IST