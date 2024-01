పనిలేక చేనేత కార్మికుల అవస్థలు - నిలిచిన బతుకమ్మ చీరల తయారీ

No Work for Handloom Workers in Telangana : ఆరేళ్లుగా బతుకమ్మ చీరల (Bathukamma sarees) తయారీతో చేనేత కార్మికులు, యజమానులు ఏడాది పొడవునా ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఏడాదిలో 6 నుంచి 9 నెలలపాటు బతుకమ్మ చీరలు తయారు చేస్తుండగా మిగతా సమయంలో తువ్వాలలు, లుంగీలు, కాటన్‌ చీరలు, ఇతరత్రా దుస్తుల తయారీతో కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్నారు. గతేడాది తయారు చేసిన బతుకమ్మ చీరలకు సంబంధించిన బిల్లులు ఇప్పటికీ మంజూరు కాక మరమగ్గాల యజమానులు దుస్తుల తయారీ పనులు నిలిపివేశారు. మరమగ్గం (Mara Maggam Works) ఆగిపోగా చేనేత కార్మికులు తమ జీవనాధారం కోల్పోయి అల్లాడిపోతున్నారు.

