ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరుతో ఫేక్‌ వీడియోలు- హైదరాబాద్‌ సైబర్‌ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు - Fake Video in The Name of ETV

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : 15 hours ago