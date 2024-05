ETV Bharat / state

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఎన్నికల హింసపై ఈసీకి ఆ రాష్ట్ర సీఎస్‌, డీజీపీ వివరణ - CS And DGP Explanation To EC

CS and DGP Explanation to EC on Violence in A ( ETV Bharat )