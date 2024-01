అగ్గిపెట్టె కోసం ఘర్షణ - బీరు సీసాతో కొట్టడంతో యువకుడు మృతి

Clash between Two Persons for Match Box : అగ్గిపెట్టె కోసం తలెత్తిన గొడవ ఓ యువకుని నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. సంక్రాంతి పండుగకు సెలవులు రావడంతో రామ్​చరణ్​ అనే యువకుడు వరంగల్​ జిల్లా(Warangal) రాయపర్తి మండలం కులంపల్లిలో తన అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్లాడు. గత సోమవారం రాత్రి తన స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా గ్రామంలోని పాఠశాలకు వెళ్లాడు.

Last Updated : Jan 19, 2024, 11:21 PM IST

Stay Updated with the Most Recent India News , Latest Global Headlines , and Top News from India and Beyond