IPL హిస్టరీలో లాంగెస్ట్ సిక్స్- ఎన్ని మీటర్లో తెలుసా?

Longest Six In IPL History: ఐపీఎల్‌లో బ్యాటర్ల మెరుపులు బౌలర్లను విపరీతంగా డామినేట్ చేస్తాయి. ఈ టీ-20 లీగ్‌లో బౌండరీలే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగుతారు బ్యాటర్లు. ప్రతీ బంతిని ఫోర్ల్, సిక్స్​గా మలచాలని భావిస్తారు. ఈ క్రమంలో ఒక్కోసారి సిక్స్​ బాదితే బంతి స్టేడియం దాటి బయటపడ్డ సందర్భాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. అలా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ చరిత్రలో లాంగెస్ట్​ సిక్సర్ (Longest Six) బాదింది ఎవరో తెలుసా? ఈ టోర్నీలో టాప్​- 10 సిక్స్​లు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మహేందర్ సింగ్ ధోనీ: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ ఐపీఎల్​లో టాప్- 10 సిక్స్​ రికార్డ్ తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ధోనీ 2009లో 115 మీటర్ల సిక్సర్ కొట్టి రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు. ఇక గతేడాది ఫాఫ్ డూప్లెసిస్​ కూడా లఖ్​నవూపై 115 మీటర్లు సిక్స్​ సంధించాడు.

