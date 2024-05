ETV Bharat / opinion

కొత్త ప్రభుత్వం వస్తే ఐదేళ్ల అరాచకాలకు భారీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదా? - Prathidwani on YSRCP Attacks

Published : May 16, 2024, 2:05 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Prathidwani on YSRCP Attacks After Polling in Andhra pradesh ( ETV Bharat )