ఇజ్రాయెల్​కు షాకిచ్చిన అమెరికా- కీలక ఆయుధాల సరఫరా నిలిపివేత! ఆ పని చేయబోతుందనే! - US Stopped Bomb Supply To Israel

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 9, 2024, 7:19 AM IST | Updated : May 9, 2024, 8:25 AM IST

లాయిడ్‌ ఆస్టిన్‌, అమెరికా రక్షణ మంత్రి ( Associated Press )

