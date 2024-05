ETV Bharat / entertainment

రూ. 30 కోట్ల టికెట్లు సోల్డ్ - 40 ఏళ్ల క్రితమే చైనాలో రికార్డు - సినిమా, సాంగ్స్ అన్నీ సూపర్ హిట్టే - Bollywood Movie in China

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 17, 2024, 9:52 AM IST | Updated : May 17, 2024, 10:28 AM IST

Super Hit Bollywood Movie in China ( Source : Getty Images )

Last Updated : May 17, 2024, 10:28 AM IST