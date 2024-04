రోజుకు రూ.50 లక్షల జీతం - హయ్యెస్ట్ పెయిడ్ ఇండియన్​​ సీఈఓ - ఎవరో తెలుసా? - Highest Paid CEOs In India

Highest Paid CEOs In The Indian IT Sector : భారత ఐటీ రంగం నేడు అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించి, దేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో తనదైన పాత్ర పోషిస్తోంది. 1970లో చాలా చిన్నగా ప్రారంభమైన దేశీయ ఐటీ సంస్థలు నేడు అద్వితీయమైన ప్రగతి సాధించి, ప్రపంచ స్థాయిలో గొప్ప గుర్తింపును పొందాయి. నూతన సాంకేతిక ఆవిష్కరణలతో ఒక పవర్​హౌస్​గా పరిణామం చెంది, గ్లోబల్ ఐటీ కంపెనీలతో పోటీపడుతున్నాయి. ప్రధానంగా సాఫ్ట్​వేర్​ డెవలప్​మెంట్​, ఐటీ కన్సల్టింగ్​, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్​ లాంటి పలు రంగాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్లయింట్​లకు సర్వీస్​ అందిస్తున్నాయి.

కరోనా సంక్షోభం సమయంలో భారతీయ ఐటీ సంస్థలు క్లిష్టపరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాయి. కానీ సంక్షోభం ముగిసిన తరువాత అవి ఆకాశమే హద్దుగా తమ సర్వీస్​లను అందిస్తూ, భారీ లాభాల్లోకి దూసుకుపోయాయి. దీనితో ఈ ఐటీ సంస్థల అధినేతలు (CEOలు) భారీగా ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. వారిలోని టాప్​-6 హయ్యెస్ట్​ పెయిడ్ ఐటీ కంపెనీ సీఈఓల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Top 6 Highest-Paid CEOs In Indian IT Sector :

1. కాగ్నిజెంట్ సీఈఓ రవికుమార్​ సింగిశెట్టి : టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం, కాగ్నిజెంట్​ సీఈఓ రవికుమార్​ సింగిశెట్టి గతేడాది ఏకంగా 22.53 మిలియన్ డాలర్స్​ (రూ.186 కోట్లు) కంపెన్సేషన్​గా పొందారు. అంటే ఒక రోజుకు రూ.51 లక్షలు చొప్పున సంపాదించారు. ఈ విధంగా భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎక్కువ వేతనం పొందుతున్న ఐటీ కంపెనీ సీఈఓగా ఆయన నిలిచారు. కంపెనీ ఫైలింగ్ ప్రకారం, ఆయనకు కాగ్నిజెంట్​ కంపెనీలో 20.25 మిలియన్ డాలర్స్​ (సుమారుగా రూ.169.1 కోట్ల) విలువైన షేర్లు ఉన్నాయి. వీటిపై కూడా ఆయనకు ఆదాయం వస్తుంటుంది.

థియరీ డెలాపోర్ట్​, విప్రో మాజీ సీఈఓ : విప్రో మాజీ సీఈఓ థియరీ డెలాపోర్ట్​ 10.1 మిలియన్ డాలర్స్​ (దాదాపు రూ.83 కోట్లు) వేతనంగా పొందారు. కంపెనీ మొత్తం రెవెన్యూ (11.16 బిలియన్​ డాలర్ల)లో ఇది కేవలం 0.089 శాతం మాత్రమే కావడం గమనార్హం.

సీ.విజయకుమార్​, హెచ్​సీఎల్ టెక్నాలజీస్​ లిమిటెడ్ సీఈఓ : మింట్ ప్రకారం, హెచ్​సీఎల్ టెక్నాలజీస్​ లిమిటెడ్ సీఈఓ సి.విజయకుమార్​ 10.65 మిలియన్ డాలర్స్ (సుమారుగా రూ.88 కోట్లు) సంపాదిస్తున్నారు. కంపెనీ మొత్తం రెవెన్యూ 12.58 బిలియన్ డాలర్లలో ఇది కేవలం 0.085 శాతం మాత్రమే.

జూలీ స్వీట్​, యాక్సెంచర్ పీఎల్​సీ సీఈఓ : యాక్సెంచర్ పీఎల్​సీ సీఈఓ జూలీ స్వీట్​ మొత్తం రెమ్యునరేషన్​ 31.55 మిలియన్ డాలర్స్​. కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం 64.1 బిలియన్ డాలర్లలో ఇది కేవలం 0.049 శాతం మాత్రమే కావడం గమనార్హం.

సలీల్ పరేఖ్, ఇన్ఫోసిస్ సీఈఓ & ఎండీ : దేశీయ ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీకి సీఈఓ & ఎండీగా ఉన్న సలీల్ పరేఖ్​ 6.8 మిలియన్​ డాలర్స్​ (సుమారుగా 56.4 కోట్లు) సంపాదిస్తున్నారు. కంపెనీ మొత్తం రెవెన్యూలో (రూ.18.1 బిలియన్ డాలర్లు) ఇది కేవలం 0.037 శాతం మాత్రమే.

రాజేశ్ గోపీనాథన్​, టీసీఎస్​ మాజీ సీఈఓ : టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్​ (టీసీఎస్) మాజీ సీఈఓ రాజేశ్ గోపీనాథన్​ సాలరీ 3.5 మిలియన్ డాలర్స్​ (సుమారుగా రూ.29.16 కోట్లు). కంపెనీ మొత్తం రెవెన్యూ రూ.27.9 బిలియన్ డాలర్లలో ఇది కేవలం రూ.0.012 శాతం మాత్రమే.

