மதுரை: தெற்கு ரயில்வே மதுரை மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட விருதுநகர் மற்றும் திருநெல்வேலி ரயில் நிலையங்களில் இரட்டை ரயில் பாதையில் ரயில் போக்குவரத்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகில் உள்ள சிவகாசி, சேரன்மகாதேவி, செய்துங்கநல்லூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் விருதுநகர், திருநெல்வேலி ரயில் நிலையங்களுக்கு இணையான போக்குவரத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் (Traffic Block and the commissioning of new blocks) நடைபெற இருக்கிறது. இதன் காரணமாக ரயில் போக்குவரத்தில் சிறிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.