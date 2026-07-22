ETV Bharat / Videos

'ஜனநாயகன்' வெற்றி பெற தவெகவினர் சிறப்பு பூஜை - SPECIAL POOJAI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி சிறப்பு பூஜை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 3:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி தேனியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் சிறப்பு பூஜை நடத்தினர்.  

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசையில் கேவிஎன் புரோடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவானது 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம். பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, ப்ரியாமணி, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட திரைப்பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர். இப்படம் நாளை (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1,000 திரையரங்குகளில் இந்த திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளது.  

விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் இது என்பதால் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை திருவிழா போல் கொண்டாட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள், விஜய் ரசிகர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். 

மற்றொருபுறம், திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற வேண்டி தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு திருக்கோயில்களில் விஜய்யின் புகைப்படங்களை வைத்து பூஜை நடத்தி வருகின்றனர்.  

அந்த வகையில், தேனி மாவட்டம், போடிநாயக்கனூரில் உள்ள வாராஹி அம்மன் திருக்கோயிலில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற வேண்டி, தேனி வடக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பிரகாஷ் தலைமையில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் புகைப்படத்தை வைத்து இன்று (ஜூலை 22) சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. இதில் தவெக நிர்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.  

அதே போல், தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள திரையரங்குகளில் 'ஜனநாயகன்' வெளியாகும் திரையரங்குகளில் பேனர்கள், தோரணங்கள் கட்டப்பட்டு விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. 

தேனி: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி தேனியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் சிறப்பு பூஜை நடத்தினர்.  

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசையில் கேவிஎன் புரோடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவானது 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம். பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, ப்ரியாமணி, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட திரைப்பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர். இப்படம் நாளை (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1,000 திரையரங்குகளில் இந்த திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளது.  

விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் இது என்பதால் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை திருவிழா போல் கொண்டாட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள், விஜய் ரசிகர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். 

மற்றொருபுறம், திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற வேண்டி தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு திருக்கோயில்களில் விஜய்யின் புகைப்படங்களை வைத்து பூஜை நடத்தி வருகின்றனர்.  

அந்த வகையில், தேனி மாவட்டம், போடிநாயக்கனூரில் உள்ள வாராஹி அம்மன் திருக்கோயிலில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற வேண்டி, தேனி வடக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பிரகாஷ் தலைமையில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் புகைப்படத்தை வைத்து இன்று (ஜூலை 22) சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. இதில் தவெக நிர்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.  

அதே போல், தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள திரையரங்குகளில் 'ஜனநாயகன்' வெளியாகும் திரையரங்குகளில் பேனர்கள், தோரணங்கள் கட்டப்பட்டு விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ஜனநாயகன்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்
THENI DISTRICT
SPECIAL POOJAI
VARAHI AMMAN TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பள்ளி பேருந்தில் பற்றி எரிந்த தீயை அணைக்கும் காட்சி

பெட்ரோல் பங்க் அருகே திடீரென தீப்பற்றிய பள்ளி வாகனம்

July 21, 2026 at 8:10 PM IST
பாடகர் உன்னிகிருஷ்ணன் குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம்

அமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் பாடகர் உன்னிகிருஷ்ணன் குடும்பத்துடன் தரிசனம்

July 20, 2026 at 4:40 PM IST
நவதானியத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ மஹா வாராஹி அம்மன்

ஆஷாட நவராத்திரியை முன்னிட்டு வாராஹி அம்மனுக்கு நவதானியம் அலங்காரம்

July 19, 2026 at 7:30 PM IST
போடி சாய்பாபா கோயிலில் உள்ள நவ பாசன முருகன் சிலைக்கு பூஜை செய்து வழிபாடு செய்த புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி

குச்சனூர் சனீஸ்வரர் கோயிலில் தரிசனம் செய்த புதுவை முதலமைச்சர்

July 12, 2026 at 7:43 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.