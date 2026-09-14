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ஒரே கல்லில் உருவான 32 அடி உயர பிள்ளையார் சிலை

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விநாயகர் சதுர்த்தி வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 2:52 PM IST

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திண்டுக்கல்: ஒரே கல்லில் உருவாக்கப்பட்ட 32 அடி உயரம் கொண்ட மகா சங்கடஹர சதுர்த்தி விநாயகர் சிலையை வைத்து மக்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கோபாலசமுத்திரக்கரையில் உள்ள ஸ்ரீ நன்மை தரும் 108 விநாயகர் திருக்கோயிலில், ஒரே கல்லிலான 32 அடி உயரம் கொண்ட மகா சங்கடகர சதுர்த்தி விநாயகர் சிலை உள்ளது.

தற்போது, விநாயகர் சதுர்த்தி நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், மகா சங்கடஹர சதுர்த்தி விநாயகருக்கு நேற்று மஞ்சள், சந்தனம், பால், தயிர், திருமஞ்சனம், பன்னீர் என 16 வகையான அபிஷேகத்துடன், சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. மேலும், கோயில் வளாகம் முழுவதும் காஷ்மீரில் விளையக்கூடிய செங்காந்தள் மலர்களைக் கொண்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 80 ஆயிரம் மஞ்சள், வெள்ளை, இளஞ்சிவப்பு, சிவப்பு, ஊதா, ரோஸ், வாடாமல்லி என பல வண்ணங்களால் ஆன கிஷாந்த் மலர்களைக் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதேபோல் 1, 1/2 அடி உயரத்தில் உள்ள வல்லப கணபதி, சங்கடகர சதுர்த்தி விநாயகர், நன்மை தரும் விநாயகர், கற்பக விநாயகர், வாயு கணபதி என 108 விநாயகர் அலங்கரிக்கப்பட்டு, பூந்தோட்டத்தில் அமர்ந்திருப்பது கண்கொள்ளாக் காட்சியாக உள்ளது.

திண்டுக்கல்: ஒரே கல்லில் உருவாக்கப்பட்ட 32 அடி உயரம் கொண்ட மகா சங்கடஹர சதுர்த்தி விநாயகர் சிலையை வைத்து மக்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கோபாலசமுத்திரக்கரையில் உள்ள ஸ்ரீ நன்மை தரும் 108 விநாயகர் திருக்கோயிலில், ஒரே கல்லிலான 32 அடி உயரம் கொண்ட மகா சங்கடகர சதுர்த்தி விநாயகர் சிலை உள்ளது.

தற்போது, விநாயகர் சதுர்த்தி நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், மகா சங்கடஹர சதுர்த்தி விநாயகருக்கு நேற்று மஞ்சள், சந்தனம், பால், தயிர், திருமஞ்சனம், பன்னீர் என 16 வகையான அபிஷேகத்துடன், சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. மேலும், கோயில் வளாகம் முழுவதும் காஷ்மீரில் விளையக்கூடிய செங்காந்தள் மலர்களைக் கொண்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 80 ஆயிரம் மஞ்சள், வெள்ளை, இளஞ்சிவப்பு, சிவப்பு, ஊதா, ரோஸ், வாடாமல்லி என பல வண்ணங்களால் ஆன கிஷாந்த் மலர்களைக் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதேபோல் 1, 1/2 அடி உயரத்தில் உள்ள வல்லப கணபதி, சங்கடகர சதுர்த்தி விநாயகர், நன்மை தரும் விநாயகர், கற்பக விநாயகர், வாயு கணபதி என 108 விநாயகர் அலங்கரிக்கப்பட்டு, பூந்தோட்டத்தில் அமர்ந்திருப்பது கண்கொள்ளாக் காட்சியாக உள்ளது.

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TAGGED:

விநாயகர் சதுர்த்தி
VINAYAGAR CHATURTHI
ஒரே கல்லில் உருவான பிள்ளையார் சிலை
விநாயகர் சிலை
GANESHA CHATURTHI CELEBRATION

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