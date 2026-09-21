கல்குவாரியை மூடக்கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் குவிந்த மக்கள்
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Published : September 21, 2026 at 5:14 PM IST
காஞ்சிபுரம்: மாகாண்யம் பகுதியில் செயல்படும் கல்குவாரியை மூடக்கோரி 300-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த மாகாண்யம் பகுதியில் கடந்த 15 வருடங்களாக செயல்பட்டு வரும் கல்குவாரி அரசு விதிகளை மீறிச் செயல்பட்டு வருவதாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிக சத்தத்துடன் கல்குவாரியில் வெடி வெடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், நில அதிர்வு போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டதாகக் கூறிய அக்கிராம மக்கள், சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட போலீசார், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்பேரில் இன்று சுமார் 500க்கும் மேற்பட்டோர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து, அரசின் விதிகளை மீறும் அந்த குவாரியை உடனடியாக மூட வேண்டுமென மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திவ்யஸ்ரீ- யிடம் மனு அளித்தனர். பின்னர், பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை அனுப்ப அச்சமாக உள்ளதாகவும், எந்த நேரத்தில் வெடி வெடிக்குமோ என்ற பயத்திலேயே வாழ்ந்து வருவதால் அதனை மூட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தனர்.
அதற்கு உரிய முறையில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் உறுதியளித்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம்: மாகாண்யம் பகுதியில் செயல்படும் கல்குவாரியை மூடக்கோரி 300-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த மாகாண்யம் பகுதியில் கடந்த 15 வருடங்களாக செயல்பட்டு வரும் கல்குவாரி அரசு விதிகளை மீறிச் செயல்பட்டு வருவதாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிக சத்தத்துடன் கல்குவாரியில் வெடி வெடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், நில அதிர்வு போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டதாகக் கூறிய அக்கிராம மக்கள், சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட போலீசார், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்பேரில் இன்று சுமார் 500க்கும் மேற்பட்டோர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து, அரசின் விதிகளை மீறும் அந்த குவாரியை உடனடியாக மூட வேண்டுமென மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திவ்யஸ்ரீ- யிடம் மனு அளித்தனர். பின்னர், பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை அனுப்ப அச்சமாக உள்ளதாகவும், எந்த நேரத்தில் வெடி வெடிக்குமோ என்ற பயத்திலேயே வாழ்ந்து வருவதால் அதனை மூட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தனர்.
அதற்கு உரிய முறையில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் உறுதியளித்துள்ளார்.