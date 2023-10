ਮੁਹਾਲੀ: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਦਅਸਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਗਨਵੀਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਨ ਨਾਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ (The gangster was shot in the leg) ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਚੋਅ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਲਟਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। (encounter took place between police and gangsters)