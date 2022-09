ਸਿਓਲ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (America and South Korea) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ (Military exercises on the east coast of the Korean peninsula) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ (Ballistic missile testing) ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ( (America and South Korea) ) ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ (Joint naval exercises) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਯੂਐਸਐਸ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ, ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਕਰੂਜ਼ਰ (US cruiser ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

