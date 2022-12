ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Gujarat Assembly Elections) ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 37 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 68 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 59 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਕੋਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾ (Saffron party after 15 years) ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ: ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ (Look at the exit polls) ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ. ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ ਆਏ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਮੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ (Addressing two rallies in Gujarat) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁਖੀ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

'ਆਪ' ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (National convener Arvind Kejriwal) ਨੇ 'ਆਪ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਤਦਾਨ 66.31 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 71.28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸੂਦਨ ਗਾਧਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1,621 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 70 ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 624 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ।

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਬੀਟੀਪੀ, ਇੱਕ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (NCP and three independent candidates) ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 110 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ: ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ - ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ (After 1985 governments kept changing) ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ' ਹੈ। ਮੋੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੋਲਸਟਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਬਕ ਨੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ 'ਚ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।