କଟକ: ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଛକରେ ଥିବା ଭର୍ତ୍ତିଆ ଟାୱରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (Fire breaks out at Bhartia tower ) । ୬ ମହଲାରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ । କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି (Fire breaks out at Bhartia tower in Cuttack ) ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ