ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ଚାଲିବନି ଏକ୍ସ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଟଙ୍କା - X to charge money from new users

By ETV Bharat Odisha Team Published : Apr 16, 2024, 11:21 AM IST