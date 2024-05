ETV Bharat / bharat

କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ଉପରେ - WEEKLY HOROSCOPE

କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ଉପରେ

ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କ୍ୟାରିୟର-ବ୍ୟବସାୟ, ପରୀକ୍ଷା-ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରୁ ଏକ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ସପ୍ତାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମୟରେ ହାଲିଆ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡିକର ଲାଭ ନ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପୁର୍ନଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିବା ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ରାଜନୀତି ସହ ଜଡିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପଦବୀ, ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବୃଷ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପାଇବେ । ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସଂଚାର ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ । ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଉତଫୁଲ୍ଲିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ଦ୍ଵିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସପ୍ତାହ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆଚରଣ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସଂପର୍କରେ ଦୃଢତା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମିଥୁନ: ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ବିପଦଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଅତି ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧ୍ବଂଶକାରୀ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା କାମକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଯୁକ୍ତିଗୁଡିକ ଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ କଥା ପାଇଁ ମନପ୍ରାଣ ଢାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହର ଦ୍ଵିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବେ । ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେବ । କର୍କଟ: ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ନପାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଆଡକୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସମାଧାନ ନଜରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହ-କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସପ୍ତାହର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ତୁଳନାରେ ଭଲରେ କଟିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାହସିକତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡିକରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ଅଦାଲତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ଵାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୃଢ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଘରେ ରହିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଲ୍ଲାସମୟ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକତ୍ର ଉଭୟ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ହେଲେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ହସ କୌତୁକ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ଠିକ ରଖିନ୍ତୁ, ନଚେତ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତାର ହାର ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଶାନ୍ତି ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ନୂତନ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହଁ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । କନ୍ୟା: ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଭାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତରବାରିଆ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡିକ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । କେବଳ ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡିକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଆପଣ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବାଧାଗୁଡିକ ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡକୁ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ଅପବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ପଦ ବଢାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛାଇ ଭଳି ରହିବେ । ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତୁଳା: ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଗରୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ତୁଳା ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚମତ୍କାର ଭାଗ୍ୟ କାରଣରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜର କାମ ପ୍ରତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଆପଣ ନିଜର ଦାୟିତ୍ବଗୁଡିକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ସଫଳତାର ତୁଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ସମ୍ମାନ ଓ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ଦାୟିତ୍ବରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରେ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କିଛି ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ସ୍ଵୟଂ ହାତକୁ ନେଇ ସେଗୁଡିକର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ । ଏହି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଓ ବ୍ୟାବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମରେ ଜଡିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ । ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଦ୍ଵାରା ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଗୁଡିକର ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ କାମରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଦାଲତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଅଦାଲତ ବାହାରେ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁଗୁଡିଏ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସପ୍ତାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦରକାରୀ ଜିନିଷପତ୍ରଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥିଙ୍କ ସହ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଭାବନାର ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ । ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ବିନିଯୋଗରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାସହ ନୂଆ ଭାବେ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିପୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଭୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ କିମ୍ବା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଖବର ଅଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ । ଏପରିକି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁୁଖମୟ ହେବ । ମକର: ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି କାମକୁ ହଠାତ ହାତକୁ ନେବା ଭଳି ମନୋଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ । ଅବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମଗୁଡିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ହଠାତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏହାଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର କାମ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯଦି ଜୀବନରେ ଜିନିଷଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନହରାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗ୍ଳାନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମସଞ୍ଜତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ସହ-କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଭିତ୍ତିହୀନ ଯୁକ୍ତିଗୁଡିକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୃଢତା ସହ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ । କୁମ୍ଭ: ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଗରେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ନୂତନ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ । ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିପାରେ । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଉଭୟ ବରିଷ୍ଠ ଓ ସହ-କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ । ସପ୍ତାହର ଦ୍ଵିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ନିଜର ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାଗୁଡିକର ସମାଧାନ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ପରିବାରରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବେଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ । ସପ୍ତାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ସବୁ କିଛି ଆରାମରେ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ ହୋଇପାରେ । ମୀନ: ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହାୟତା କରିବ । ଯାହାଦ୍ଵାରା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଚାକିରିରେ ଚାହୁଁଥିବା ବଦଳି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ଦ୍ରୁଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଘରେ ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେବ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ଘରର ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବ । ମଧୁରତା ଓ ବିଶ୍ବାସର ବନ୍ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ କ୍ରମଶଃ ଦୃଢ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ ।

