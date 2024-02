ഒഡീഷയിലെ കടുവകളുടെ എണ്ണം 30 ആയി ; ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കടുവകളെ കാണുന്നത് സിമിലിപാൽ ടൈഗർ റിസർവിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഭുവനേശ്വർ (ഒഡീഷ) : ഒഡീഷ വനംവകുപ്പ് നടത്തിയ 2023 -24ലെ ആദ്യ ഓൾ ഒഡീഷ ടൈഗർ എസ്‌റ്റിമേഷൻ (എഒടിഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ ഒഡീഷയിൽ കടുവകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി (Odisha Tiger Population Pegged At 30 By First State Wide Estimation). റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 30 കടുവകളിൽ 27 മുതിർന്ന കടുവകൾ ഒഡീഷയിൽ AOTE അഭ്യാസത്തിനിടെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു, ക്യാമറയിൽ പതിയാത്ത മറ്റ് മൂന്ന് മുതിർന്ന കടുവകളുളെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ സിമിലിപാൽ ടൈഗർ റിസർവിൽ (എസ്‌ടിആർ) കണ്ടെത്തി.

27 കടുവകളിൽ 14 ആണും 13 പെണ്ണും ഉൾപ്പെടുന്നു. എസ്‌ടിആർ ( STR) ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകളെ കാണപ്പെടുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട്. 24 കടുവകളാണ് അവിടുള്ളത്. ഇവിടെ 11 സാധാരണ കളർ മോർഫ് കടുവകളും (ഏഴ് പെണ്ണും, നാല് ആണും), 13 കപട മെലാനിസ്‌റ്റിക് കടുവകളും (ഏഴ് പെണ്ണും, ആറ് ആണും), എട്ട് കടുവക്കുട്ടികളും ഉണ്ട്.

"ഓൾ ഒഡീഷ ടൈഗർ എസ്‌റ്റിമേഷൻ (AOTE), 2023-2024 നടത്തിയെന്നാണ് ഒഡീഷയിലെ വനംവകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്. ഇത് 47 ഫോറസ്‌റ്റ് ഡിവിഷനുകളിലായി വ്യാപിച്ച് കൂടുതൽ തീവ്രമായ സംസ്ഥാന തല കടുവ നിരീക്ഷണം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനതല ഫീൽഡ് സർവേ "പുഗ്‌മാർക്കുകൾ, സ്‌ക്രാപ്പുകൾ, സ്‌കാറ്റ്‌സ്, റേക്കുകൾ, യൂറിൻ സ്‌പ്രേ, വോക്കലൈസേഷൻ, കന്നുകാലികളെ നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് കടുവയുടെ അടയാളങ്ങൾക്കായി സർവേ നടത്തി."

കടുവകളുടെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അവയുടെ വ്യതിരിക്തമായ വരകളുടെ പാറ്റേണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രായപൂർത്തിയായ കടുവകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു. കടുവകളുടെ ക്യാമറാട്രാപ്പ് ഇമേജ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ ശാസ്ത്രീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു രീതിയാണ്, ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ ടൈഗർ എസ്‌റ്റിമേഷൻ അഭ്യാസങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

AOTE അഭ്യാസത്തിനിടെ ഒഡീഷയിൽ 14 പെണ്ണും 13 ആണും അടങ്ങുന്ന 27 മുതിർന്ന കടുവകളാണ് ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയത്. 3 മുതിർന്ന കടുവകളുടെ തെളിവുകളും സിമിലിപാൽ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു, അവ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു.

24 പ്രായപൂർത്തിയായ അതുല്യ കടുവകളുള്ള സിമിലിപാൽ ടൈഗർ റിസർവിലാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കടുവ ജനസംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക്. മൊത്തത്തിൽ, പ്രായപൂർത്തിയായ 13 കടുവകൾ (ഏഴ് പെണ്ണും ആറ് ആണും) സിമിലിപാലിൽ കപട മെലാനിസ്‌റ്റിക് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു വന്യ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും കപട-മെലാനിസ്‌റ്റിക് കടുവകളില്ല. ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഏഴ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സിമിലിപാലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി.

2022ലെ എഐടിഇയുടെ മുൻ എസ്‌റ്റിമേറ്റിൽ നിന്ന് ഒഡീഷയിൽ കടുവകളുടെ സമൃദ്ധി വർധിച്ചു. നിലവിൽ 27 മുതിർന്ന കടുവകൾക്ക് അഭയം നൽകുന്ന സിമിലിപാൽ ടൈഗർ റിസർവിൽ 2021-2022ൽ ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ 16 കടുവകളിൽ നിന്ന് വർധനവുണ്ടായി. കർശനമായ മാനേജ്മെൻ്റ് നടപടികളും ശാസ്ത്രീയമായ സംരക്ഷണ രീതികളുമാണ ഇവിടെയുള്ളത്. AOTE, 2023-ലെ എട്ട് അദ്വിതീയ കടുവക്കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ, സിമിലിപാൽ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിൽ വർധിക്കുന്ന കടുവയുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സ്യൂഡോമെലാനിസ്‌റ്റിക് കടുവകളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു സ്ഥലമാണ് സിമിലിപാൽ. ഹിരാക്കുഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷൻ, പരലഖേമുണ്ടി ടെറിട്ടോറിയൽ ഡിവിഷൻ, കിയോഞ്ജർ ടെറിട്ടോറിയൽ, കിയോഞ്ജർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ പ്രായപൂർത്തിയായ മൂന്ന് ആൺകടുവകളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ കടുവകൾ ഉണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ, സത്കോസിയ ടൈഗർ റിസർവിലും സുനബേഡ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലും കടുവകളുടെ വർധനവിന് മികച്ച സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട്.

