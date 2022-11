हैदराबाद : गूळ हा उसाच्या रसापासून बनवलेला ( Jaggery is Popular Sweet Food Item ) एक लोकप्रिय गोड पदार्थ आहे. हे परिष्कृत साखरेसाठी आरोग्यदायी पर्याय ( Relish These 5 Dishes Made Using Jaggery This Winter ) म्हणून मोठ्या प्रमाणावर ( Amchoor Launji ) वापरले जाते. त्याच्या तापमानवाढ गुणधर्मांसाठीदेखील ( Unniyappam ) ओळखले ( Gur Til Ki Roti ) जाते. ज्यामुळे ते अतिशीत हिवाळ्यात वापरण्यासाठी आदर्श बनते. गूळ जसा आहे तसा खाऊ शकतो, पण त्यात समाविष्ट केलेल्या इतर पदार्थांची चवही वाढवतो. तर येथे आमच्याकडे 5 पदार्थ आहेत ज्यात गरम आणि गोड मसाल्याचा समावेश आहे, ज्याचा तुम्ही या थंडीमध्ये आनंद घेऊ शकता.

गुळ आणि तीळाची पोळी : त्याच्या नावाप्रमाणे, हा गूळ आणि तीळ घालून बनवलेला फ्लॅटब्रेड आहे. हे सहसा संपूर्ण गव्हाच्या पीठाने तयार केले जाते. त्याला दाणेदार पण पौष्टिक पोत देते आणि त्याची चव आनंददायक गोड लागते. हे सामान्यतः न्याहारी किंवा दुपारचे जेवण म्हणून खाल्ले जाते, जरी ते संध्याकाळच्या स्नॅकसाठीदेखील चहासोबत जोडले जाऊ शकते.

उन्नियप्पम : एक हलका आणि फ्लफी मिष्टान्न पदार्थ, उन्नियप्पम पिठात तयार केला जातो ज्यामध्ये सामान्यतः नारळ, केळी, तांदूळ आणि गूळ असतो. केरळ राज्यात ओणमच्या उत्सवादरम्यान हे लोकप्रियपणे खाल्ले जाते.

नाचणीचे लाडू : गोडपणाचे हे छोटे गोळे नाचणी (फिंगर बाजरी), गूळ आणि तूप (स्पष्ट केलेले लोणी) पासून बनवले जातात. ते अनेकदा चहा साथीदार म्हणून दिले जातात. नाचणी हा कॅल्शियमचा समृद्ध स्रोत असल्याने हे लाडू कधीही खाऊ शकतात.

आमचूर लाँजी : ही गोड आणि चवदार साइड-डिश पाणचट किंवा एखाद्याच्या इच्छेनुसार जाड बनवता येते. कोरड्या आंब्याची पूड, गूळ आणि इतर अनेक मसाल्यांच्या मिश्रणाने बनवलेली ही लाँजी तुम्हाला गोड आणि आंबट आणि मसाल्याचा थोडासा किक देऊन तुम्हाला थंडीच्या थंडीच्या दिवसात चैतन्य देतो.

गाजर पायसम : गाजर, नारळाचे दूध आणि गूळ घालून बनवलेला हा गोड आणि स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय खीर हिवाळ्याच्या थंडीच्या संध्याकाळी उबदार मिठीतल्यासारखा वाटेल. हिवाळ्यासाठी हा एक आरामदायी खाद्यपदार्थ आहे.