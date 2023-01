न्यूयॉर्क : एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 पर्यंत केलेल्या शवविच्छेदनात गोळा केलेल्या नमुन्यांचे अमेरिकेतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (National Institutes of Health) मधील संशोधकांनी विश्लेषण केले. यात मेंदूसह मज्जासंस्थेशी संबंधित ऊती देखील असतात. यापैकी एकाही मृत व्यक्तीला कोविडची लस (Covid Vaccine) मिळालेली नाही. असे आढळून आले आहे की, कोरोनाव्हायरस प्रथम श्वसनमार्गामध्ये आणि फुफ्फुसाच्या ऊतींमध्ये संक्रमणास (Coronavirus has also spread to brain) कारणीभूत ठरतो आणि त्यांचे नुकसान करतो.

विषाणूचे अंश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले : शरीरातील 84 वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि द्रवपदार्थांमध्ये विषाणूचे ट्रेस आढळले आहेत. रुग्णाला संसर्गाची लक्षणे दिसू लागल्यानंतर 230 दिवसांनंतर व्हायरल आरएनए शोधण्यायोग्य होता. हे एका रुग्णाच्या मेंदूच्या हायपोथालेमस आणि सेरेबेलममध्ये आणि इतर दोन पीडितांच्या कशेरुकामध्ये आढळले. तथापि, शास्त्रज्ञांनी दावा केला आहे की, मेंदूच्या ऊतींचे फारसे नुकसान झाले नाही. हृदय, लिम्फ नोड्स, पचनमार्ग, अधिवृक्क ग्रंथी आणि डोळ्यामध्ये विषाणूचे अंश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

आधीच सतर्क करण्यात आले : सध्या भारतात कोविड 19 ची प्रकरणे चिंताजनक स्थितीत नाहीत. रुग्ण बरे होण्याचा वेग आणि टक्केवारीही खूप जास्त आहे, परंतु चीनमध्ये (corona in china) पुन्हा एकदा कोविड 19 मुळे बिघडलेल्या परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे. खरे तर, चीनमध्ये काही काळासाठी, कोविड19 BF 7 चे प्रकरणे (Omicron Subvariants BF7) वेगाने वाढत आहेत. या प्रकाराची काही प्रकरणे आपल्या देशातही नोंदवली गेली आहेत. तथापि, या प्रकाराच्या नोंदणीकृत प्रकरणांची संख्या अद्याप खूपच कमी आहे. मात्र चीनमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता भविष्यात कोणतीही भीती नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारत सरकारला आधीच सतर्क करण्यात आले आहे. यासाठी, हा संसर्ग सुरू होण्यापूर्वीच त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्व सुरक्षा नियमांचा अवलंब करण्याचा सल्लाही (Govt advises to follow all safety rules) सरकार सामान्य लोकांना देत आहे.

BF7 हा विषाणू कोणत्या प्रकारचा आहे : हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यानंतर काही काळापासून, त्याच्या मूळ विषाणू (SARS_COV_2) मध्ये सतत उत्परिवर्तन दिसून येत आहे. (SARS COV 2) नंतर, विविध प्रकारांची प्रकरणे नोंदवली गेली, त्यापैकी बहुतेक लोक डेल्टा, डेल्टा प्लस प्रकार आणि नंतर ओमिक्रॉन द्वारे संक्रमित झाले. या विषाणूचे अधिक प्रकार जगाच्या विविध भागांमध्ये दिसून आले आहेत. विषाणूशास्त्रज्ञ किंवा महामारीशास्त्रज्ञांच्या मते, उत्परिवर्तन ही कोविड 19 विषाणूची प्रवृत्ती आहे आणि अनेक संशोधनांमध्येही याची पुष्टी झाली आहे.

लक्षणे (Symotoms of BF7) : BF 7 च्या लक्षणांबद्दल बोलताना, या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या काही अहवालांमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, त्याची लक्षणे ओमिक्रॉनच्या इतर उप-प्रकारांसारखीच आहेत. थंडी वाजून ताप येणे, वरच्या श्वसनमार्गामध्ये वेदना, कफ सह किंवा त्याशिवाय खोकला, वाहणारे नाक आणि घसा खवखवणे, उलट्या अतिसार, श्वासोच्छवासाच्या समस्या, डोकेदुखी आणि स्नायू दुखणे, वास कमी येणे.

सर्व सुरक्षा नियमांचा अवलंब करण्याचा सल्ला : सुरक्षेशी संबंधित सामान्य नियमांची सवय लावा. जरी सध्या भारतात कोविड-19 ची प्रकरणे चिंताजनक स्थितीत नाही आणि रुग्ण बरे होण्याचा वेग आणि टक्केवारी देखील खूप जास्त आहे, परंतु चीनमध्ये पुन्हा एकदा कोविडची स्थिती बिघडली आहे. परिस्थितीने केवळ भारतच नाही तर इतर देशांनाही सावध केले आहे, परंतु काळजी घेतली पाहिजे. तथापि, या प्रकाराच्या नोंदणीकृत प्रकरणांची संख्या अद्याप खूपच कमी आहे. मात्र चीनमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता भविष्यात कोणतीही भीती नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारत सरकारला आधीच सतर्क करण्यात आले आहे. यासाठी, हा संसर्ग सुरू होण्यापूर्वीच त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्व सुरक्षा नियमांचा अवलंब करण्याचा सल्लाही सरकार सामान्य लोकांना देत आहे.

BF7 काय प्रकार आहे : कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यानंतर काही काळापासून, त्याच्या मूळ विषाणू (SARS_COV_2) मध्ये सतत उत्परिवर्तन दिसून येत आहे. (SARS_COV_2) नंतर, विविध प्रकारांची प्रकरणे नोंदवली गेली, त्यापैकी बहुतेक लोक डेल्टा, डेल्टा प्लस प्रकार आणि नंतर ओमिक्रॉन द्वारे संक्रमित झाले.