ठाणे: कल्याण कोळसेवाडी भागातील शिवाजी कॉलनी परिसरात आरोपी अजय उर्फ विक्की कुटुंबासह राहतो. तो कल्याण रेल्वे यार्डमध्ये नोकरीला आहे. त्याचे काही महिन्यांपासून कल्याण पूर्वेत राहणाऱ्या एका तरुणीसोबत प्रेमसंबध निर्माण झाले. नंतर प्रेमाच्या आना भाका देत त्याने तीला लग्नाचे आमिष दाखवले (The lure of marriage) आणि तिच्याशी वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यामुळे प्रेयसी गरोदर राहिली तीला भूलथापा देत त्याने तीचा गर्भपातही केला. आरोपी अजयने प्रेयसीला दुसऱ्या मुलीसोबत लग्न (Engage with another girl) करणार असल्याची माहिती लपून ठेवली. त्यातच अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा शहरात रोपी अजयचा विवाह होणार असल्याची माहिती प्रेयसीला मिळली. तिने तात्काळ कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात धाव घेत दगाबाज अजय विरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून आरोपीचा विवाहसोहळा असलेल्या ठिकाणी धाव घेऊन अजयच्या विवाह सुरु असतानाच (Arrested from the wedding tent) त्याला ताब्यात घेतले.