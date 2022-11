सांगली : पत्नीचे आजारपण आणि कर्जाचा डोंगर (Wife illness and a mountain of debt) यामुळे कंटाळलेल्या एका पतीने गळफास घेऊन आत्महत्या (Husband suicide by hanging) केल्याचा धक्कादायक प्रकार वाळवा तालुक्यातील वशी येथे घडला आहे. संजय चौगुले असे या मृत तरुणाचे नाव आहे. या आत्महत्येची नोंद कुरळप पोलीस ठाण्यामध्ये झाली असून घटनेमुळे परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. Latest news from Sangli, Sangli Crime

संजय चौगुलेने आत्महत्या केलेले स्थळ

परिस्थितीला कंटाळून केली आत्महत्या- वशी या ठिकाणी राहणारे संजय चौगुले (वय 36) या तरुणाने आपल्या घराशेजारी असणाऱ्या शेतातल्या एका शेडमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. संजय आणि त्याची पत्नी दोघेही वशी गावात राहत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी संजयच्या पत्नीचा अपघात झाला होता आणि त्यानंतर उपचारासाठी संजयने हात उसने कर्ज घेतले होते. मोठ्या प्रमाणात उपचारासाठी कर्ज घेऊनही पत्नीचा आजार हा बरा होत नव्हता. तर दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा डोंगर हा वाढत होता. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संजय हा निराश होता. त्यामध्येच काही दिवसांपूर्वी त्यांच्याकडे असणाऱ्या शेळ्या अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्याचा प्रकार घडला होता. या शेळ्याच्या माध्यमातून दोन पैसे मिळतील अशी, अपेक्षा संजय आणि त्याच्या पत्नीला होती. मात्र शेळ्या चोरीला गेल्याच्या घटनेने चौगुले दांपत्य हताश झाले होते.





अखेर संजयचा मृतदेहच आढळला- चोरीला गेलेल्या शेळ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या वडगाव येथील आठवड्या बाजारात विक्रीसाठी येतात, अशी माहिती मिळाली होती. त्यामुळे रविवारी संजय चौगुले आणि त्यांच्या पत्नी हे दोघेही वडगाव या ठिकाणी आठवड्या बाजारात आपल्या शेळ्या शोधण्यासाठी गेले होते. पण त्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा आली. त्यामुळे हताश होऊन संजय चौगुले आपल्या पत्नीसह घरी परतले होते. सोमवारी सकाळी घराशेजारी असणाऱ्या एका शेतातल्या शेडमध्ये संजय चौगुले यांचा मृतदेह लटकत असल्याचे आढळून आले. या घटनेची माहिती मिळताच ओळख पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून याची नोंद देखील केली आहे. अधिक तपास कुरळप पोलीस करत आहेत. पण या घटनेमुळे परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.