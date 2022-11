मुंबई : जितेंंद्र आव्हाड यांच्यासाठी आता पत्नी ऋता सामंत पुढे आल्या ( Jitendra Awhad Wife Ruta Samant ) आहेत. त्यांनी ट्विटवर त्यांचे मत व्यक्त केले. ज्या महिलेने ही तक्रार दाखल केली आहे, त्यांच्याकडे मोटीव्ह आहे. छट पुजेवरून झालेल्या बाचाबाचीत रीदा रशिद यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असून त्या जामिनावर आहेत. NCP व जितेंद्र आव्हाडांविरोधात आक्षेपार्ह बोलल्या आहेत. अंगावर धडकणाऱ्या व्यक्तिला बाजूला करणे गुन्हा असेल तर बाजारात, ट्रेन मध्ये, रेल्वे पुलावर, गर्दीमध्ये रोज शेकड्यांनी ‘विनयभंग’ होत असतील. ह्या राजकारणी महत्वाकांक्षा बाळगतात. काल रात्री त्या कुणाला तरी भेटल्या. त्यांच्यावर पण अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. जे काही घडले ती स्पोन्टेनिअस रिऐक्शन होती. त्याला विनयभंग म्हणता येत नाही. असे ऋता सामंत ( Ruta Samant Reaction ) यांनी म्हटले आहे.

जितेंद्र आव्हाड यांच्या अडचणी वाढल्या : महिलेच्या विनयभंगाचा गुन्हा देखील त्यांच्यावर दाखल झाला ( Woman Register Molestation Case On Jitendra Awhad ) आहे. मुंब्रा पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधान कलम 354 नुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली ( Case Registered At Mumbra Police Station ) आहे.

आमदारकीचा राजीनामा : पोलीसांनी माझ्या विरुद्ध ७२ तासात २ खोटा गुन्हा दाखल केला आणि तोही ३५४. मी ह्या पोलिसी आत्याचारा विरुद्ध लढणार आहे. मी माझ्या आमदारकीचा राजीनामा (MLA Jitendra Avhad to resign) देण्याचा निर्णय घेतो आहे. लोकशाहीची हत्या आहे, उघड्या डोळ्यांनी नाही बघू शकत नाही असे जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट (Avhad to resign from MLA due to police case) केले आहे.

'हर हर महादेव' चित्रपट : 'हर हर महादेव' चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह बाबी आढळल्याचा दावा करीत त्या आधारे या चित्रपटाला माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विरोध ( NCP MLA Jitendra Awhad ) केला. यातील ऐतिहासिक बाबी काढून टाकाव्या यासाठी त्यांनी ठाणे शहरातील विवियाना मॉलमधील चित्रपटगृहातील एक शो बंद देखील केला. त्या संदर्भात त्यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल ( Case Registered Against Jitendra Awhad ) केला.