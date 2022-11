नवी दिल्ली : भारतीय पुरुष ( Hockey World Cup 2023 ) हॉकी संघ शनिवारपासून जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेतील सलामीच्या सामन्यात मैदानात ( Indian Mens Hockey Team is Going to Take Opening Match ) उतरणार आहे. या पाच सामन्यांमध्ये त्याला विश्वचषकापूर्वी आपली ताकद आणि कमकुवतपणा तपासण्याची ( India Opening Match of Five Match Series Against Australia ) संधी मिळणार आहे. हॉकीच्या खेळावर दीर्घकाळ वर्चस्व गाजवणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाला आव्हान ( Indian Team Which is Ranked Fifth in World Rankings ) देणे भारतासाठी नेहमीच कठीण राहिले आहे. गेल्या वेळी बर्मिंगहॅम ( Indian Hockey Team ) येथे झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून ०-७ असा पराभव ( India Introduce its World Cup 2023 Preparations ) स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर दोन्ही संघ प्रथमच एकमेकांविरुद्ध मैदानात उतरणार आहेत.

जागतिक क्रमवारीत पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या भारताला आपले प्रदर्शन दाखवण्याची संधी : जागतिक क्रमवारीत पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय संघाला आपल्या कामगिरीने ऑस्ट्रेलियाला आव्हान देण्याची आणि २०२३ च्या विश्वचषक तयारीची ओळख करून देण्याची संधी येथे असेल. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक पटकावल्यानंतर काही सामने वगळता सातत्यपूर्ण कामगिरी करीत संघाचे मनोधैर्य राखले आहे, हे तुम्हाला आठवत असेल.

भारताचा पहिला सामना शनिवारी अॅडलेड येथे : आंतरराष्ट्रीय हॉकीच्या पॉवरहाऊसमधील ब्लॉकबस्टर मालिका म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताचा सामना शनिवारी अॅडलेड येथे होणार आहे. दोन्ही संघ त्यांच्या नुकत्याच खेळल्या गेले आहेत आणि 2020 पासून दोनदा भेटले आहेत. टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताने ऐतिहासिक कांस्य आणि ऑस्ट्रेलियाने रौप्यपदक जिंकले.

भारताचे मुख्य प्रशिक्षक ग्रॅहम रीड यांच्या मतानुसार : भारताचे मुख्य प्रशिक्षक ग्रॅहम रीड म्हणाले, "विश्वचषकाच्या तयारीसाठी ऑस्ट्रेलियापेक्षा चांगली जागा नाही. टीम इंडियाला येथे खेळण्याचा फायदा मिळेल." "ऑस्ट्रेलियाची खेळण्याची पद्धत भारतात अगदी तळागाळातली आहे," असे रीड यांनी अॅडलेडमध्ये सामनापूर्व पत्रकार परिषदेत सांगितले. या मालिकेतील सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे दोन्ही संघांना विविध कौशल्ये शिकायला मिळतात.

सर्वोत्कृष्ट संघाविरुद्ध खेळून उत्तम प्रदर्शन करणे गरजेचे : भुवनेश्वर-राउरकेला FIH विश्वचषक २०२३ साठी ५० दिवसांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने ठळकपणे सांगितले की ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा प्रत्येक सामना घरच्या मैदानावरील मार्की स्पर्धेच्या तयारीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. संघाच्या ड्रॅग-फ्लिकरने सांगितले की, "ही मालिका आमच्यासाठी खरोखरच महत्त्वाची आहे. जेव्हा तुम्ही विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धेसाठी तयारी करीत असता, तेव्हा सर्वोत्कृष्ट संघाविरुद्ध खेळणे केव्हाही चांगले असते. इतक्या अंतरानंतर म्हणजेच वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियात खेळणे खूप छान आहे. कोविडमुळे, आम्ही येथे प्रवास करू शकलो नाही, येथे बरेच महान भारतीय हॉकी चाहते आहेत आणि आम्हाला त्यांच्यासमोर खेळणे नेहमीच आवडते. मी एका चांगल्या शोची वाट पाहत आहे."

तर ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य प्रशिक्षक कॉलिन बॅच म्हणाले की, "जानेवारीत होणाऱ्या विश्वचषकापूर्वी ही मालिका आमच्यासाठी खरोखर महत्त्वाची आहे. भारत येथे आहे हे खूप छान आहे. आम्हाला त्यांच्याविरुद्ध खेळायला आवडते आणि आमच्यासाठी ही एक मोठी स्पर्धा असेल."

भारतीय संघाने भुवनेश्वर येथे झालेल्या एफआयएच प्रो लीगमध्ये उत्तम कामगिरी : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर येण्यापूर्वी भारतीय संघाने भुवनेश्वर येथे झालेल्या एफआयएच प्रो लीगमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध दोन विजय आणि स्पेनविरुद्ध एक विजय आणि एक पराभव स्वीकारला आहे. स्पेन आणि न्यूझीलंड या दोन्ही क्रमवारीत अनुक्रमे आठव्या आणि नवव्या स्थानावर भारताच्या खाली आहेत. अशा परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाला त्याच्या घरच्या मैदानावर तोंड देणे हे भारतीय संघासाठी पूर्णपणे वेगळे आव्हान असेल.

शनिवारनंतर मालिकेतील पुढील चार सामने 27 नोव्हेंबर आणि 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर आणि 3 डिसेंबर रोजी होणार आहेत.

संघ : भारतीय संघ : हरमनप्रीत सिंग (कर्णधार), अमित रोहिदास (उपकर्णधार), कृष्णा बहादूर पाठक, पीआर श्रीजेश, वरुण कुमार, जर्मनप्रीत सिंग, सुरेंदर कुमार, जुगराज सिंग, मनदीप मोर, नीलम संजीप सेस, गुरजंत सिंग, आकाशदीप सिंग, मोहम्मद कुमार. राहिल मौसीन, राजकुमार पाल, नीलकांत शर्मा, शमशेर सिंग, हार्दिक सिंग, मनप्रीत सिंग, सुमित, मनदीप सिंग, दिलप्रीत सिंग, अभिषेक आणि सुखजीत सिंग

ऑस्ट्रेलिया संघ : जेकब अँडरसन, डॅनियल बील, जोश बेल्ट्झ, अँड्र्यू चार्टर, जेम्स कॉलिन्स, टॉम क्रेग, मॅथ्यू डॉसन, जोहान डर्स्ट, नॅथन एफ्राइम्स, ब्लेक गोव्हर्स, जेक हार्वे, जेरेमी हेवर्ड, टिम हॉवर्ड, डिलन मार्टिन, एडी ओकेंडन, फ्लायन ओकेंडन , बेन रेनी , लचलान शार्प, जॅक वेल्च, जेक वेटन, टॉम विकहॅम, के विलोट, अरान झालेव्स्की.