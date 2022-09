न्यूयॉर्क: यूएस ओपन टेनिस स्पर्धेत ( US Open Tennis Tournament ) सेरेना विल्यम्स सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत चर्चेत होती, फ्लशिंग मीडोजला शनिवारी इगा स्विटेकच्या रूपाने महिला एकेरीची नवीन चॅम्पियन ( Iga Swiatek new womens singles champion ) मिळाली. दोन वेळची फ्रेंच ओपन चॅम्पियन स्विटेकने अंतिम फेरीत ओन्स जबूरचा 6-2, 7-6 (5) असा सरळ सेटमध्ये पराभव ( Swiatek defeated Ones Jabur in the final ) करून तिसरे ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावले ( Swiatek won third Grand Slam title ) . यूएस ओपनमध्ये स्विटेकने याआधी कधीही चौथ्या फेरीत प्रवेश केला नव्हता. यावेळीही नंबर वन खेळाडू असूनही जेतेपदाच्या दावेदारांमध्ये तिची फारशी चर्चा नव्हती.

यावेळी यूएस ओपनमध्ये सेरेना विल्यम्स ( Serena Williams attraction of US Open ) सुरुवातीपासूनच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती. कारण ही तिची शेवटची स्पर्धा होती. स्विटेकसाठी, जुलैमध्ये, 37-सामन्यांतील विजयी मालिकेनंतर, ती 4-4 विक्रमासह फ्लशिंग मीडोज येथे उतरली. आर्थर एसेस स्टेडियमवर जागतिक क्रमवारीत पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या जबूरला पराभूत केल्यानंतर स्विटेक म्हणाली ( Statement by Iga Swiatek ) , "मला अधिक अपेक्षा नव्हती, विशेषत: या स्पर्धेपूर्वी मला ज्या आव्हानात्मक काळातून जावे लागले होते."

“नक्कीच ही स्पर्धा आव्हानात्मक होती. कारण हे न्यूयॉर्क आहे. इथे खूप गोंगाट आहे. या गोष्टींना मी मानसिकदृष्ट्या सामोरे जाऊ शकले याचा मला स्वतःचा अभिमान आहे. जबूरप्रमाणेच स्विटेक येथेही क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ घेऊन आली होती. पहिला सेट सहज जिंकल्यानंतर स्विटेकने दुसऱ्या सेटमध्ये 6-5 असा पहिला चॅम्पियनशिप पॉइंट मिळवला. स्विटेकने जबूर सर्व्हिस करण्यापूर्वी रॅकेट बदलले ( Swiatek replaced the racket before servicing ) , जे यावेळी विचित्र वाटले.

खेळ सुरू झाल्यावर स्विटेकचा बॅकहँड चुकला ( Swiatek misses a backhand ) आणि त्यातून सावरता आले नाही. जबूरने तिची सर्व्हिस वाचवली आणि सेट टायब्रेकरवर खेचला. ट्युनिशियाची खेळाडू जबूर टायब्रेकरमध्ये 5-4 ने आघाडीवर होती. स्विटेकने यानंतर जबरदस्त पुनरागमन केले आणि शेवटचे तीन गुण जिंकून चॅम्पियन बनले. या विजयाबद्दल स्विटेकला चमकदार ट्रॉफी आणि $2.6 दशलक्षचा धनादेश मिळाला. यावर स्विटेक गमतीने म्हणाली, "मला खरोखर आनंद आहे की ते रोख रक्कम नाही.

पोलंडच्या 21 वर्षीय स्विटेकने या वर्षी जूनमध्ये फ्रेंच ओपनचे विजेतेपदही पटकावले ( Also won the French Open title ) होते. 2016 मध्ये अँजेलिक कर्बर नंतर एकाच मोसमात दोन ग्रँड स्लॅम जिंकणारी ती पहिली महिला खेळाडू आहे. जबूर म्हणाली, मी माझ्या बाजूने खूप प्रयत्न केले, पण स्विटेकने माझ्यासाठी ते सोपे होऊ दिले नाही. खरंतर ती आज विजयाची दावेदार होती. जबूरला फायनलमध्ये पराभव पत्करावा लागला असला तरी यासह 28 वर्षीय खेळाडू जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल.

हेही वाचा - Asia Cup 2022 Final SL vs PAK : आज ठरणार 'आशियाचा क्रिकेट सम्राट' कोण? श्रीलंका-पाकिस्तान संघात होणार महामुकाबला