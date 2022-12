नवी दिल्ली : सूर्यकुमार यादवने 2022 या वर्षात चमकदार कामगिरी करीत ( Smriti Mandhana forT20 Cricketer of The Year Award ) टी-20 मध्ये आपली छाप सोडली आहे. तो 2022 ( ICC Nominates Suryakumar Yadav ) मध्ये 187.43 च्या स्ट्राइक रेटने 1164 धावा करून सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू बनला ( ICC Nominates Suryakumar Yadav and Smriti Mandhana ) आहे. त्याच्याशिवाय ( T20I Cricketer of Year award ) इतर तीन खेळाडू सॅम कुरन, सिकंदर रझा आणि मोहम्मद रिझवान हेदेखील आयसीसी पुरस्काराच्या शर्यतीत आहेत. त्याने या वर्षी टी-20 मध्ये 68 षटकार मारले. वर्षात दोन शतके आणि नऊ अर्धशतकांसह यादव टी-20 फलंदाजांमध्ये अव्वल आहेत.

टी-२० विश्वचषकात सूर्यकुमारने सहा डावांत तीन अर्धशतके ऑस्ट्रेलियात झालेल्या टी-२० विश्वचषकात सूर्यकुमारने सहा डावांत तीन अर्धशतके झळकावली. या स्पर्धेनंतरही त्याने आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवला आणि न्यूझीलंडमधील द्विपक्षीय मालिकेतील दुसरे शतक झळकावले. या वर्षीही त्याने 890 रेटिंग गुण मिळवून आयसीसी टी-20 क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. झिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझानेही T20 मध्ये बॅट आणि बॉलने चमकदार कामगिरी केली.त्याने वर्षभरात 150 च्या स्ट्राइक रेटने 735 धावा केल्या. रझाने 6.13 च्या इकॉनॉमीसह 25 विकेट्स घेतल्या. टी-20 विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयात त्याचा मोठा वाटा होता.

टूर्नामेंटमधील सर्वोत्तम खेळाडू सॅम कुरनने T20 विश्वचषकात घेतल्या 13 विकेट टूर्नामेंटमधील सर्वोत्तम खेळाडू सॅम कुरनने T20 विश्वचषकात 13 विकेट घेतल्या. तो श्रीलंकेच्या वानिंदू हसरंगानंतर दुसऱ्या स्थानावर आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध त्याची सर्वोत्तम 5/10 ही स्पर्धेत पहिल्यांदाच खेळली. अंतिम सामन्यात तीन विकेट्स घेण्यासह, कुरनने इंग्लंडला दुसरा टी२० जिंकण्यात मदत केली. त्याची सर्वोत्कृष्ट कामगिरी मेलबर्नमध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात झाली, जिथे त्याने चार षटकांत तीन बळी घेतले आणि फक्त 12 धावा दिल्या.

पाकिस्तानच्या मोहम्मद रिझवानने 2022 मध्ये T20 मध्ये केल्या 996 धावा पाकिस्तानच्या मोहम्मद रिझवानने 2022 मध्ये T20 मध्ये 996 धावा केल्या होत्या. यष्टीरक्षक फलंदाजाने वर्षभरात 10 अर्धशतके झळकावली आणि T20 विश्वचषकात 175 धावा केल्या, जो पाकिस्तानच्या फलंदाजाने केलेला संयुक्त सर्वोच्च धावा आहे. यावर्षी रिझवानने ८३६ रेटिंग गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर वर्षाचा शेवट केला.