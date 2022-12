भुवनेश्वर : ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांच्याकडे हाॅकी विश्वकपची ( FIH 2023 Hockey World Cup is Going to Start ) ट्राॅफी सोपवून ( FIH 2023 Hockey World Cup Trophys Tour Began on Monday ) पुरुषांच्या 2023 हॉकी विश्वचषक ट्रॉफीचा दौरा सुरू केला. यावेळी राज्यातील महत्त्वाचे पदाधिकारी आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी FIH 2023 हॉकी विश्वचषकसाठी हार्दिक शुभेच्छादेखील दिल्या.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी विश्वचषकासाठी दिल्या शुभेच्छा : ट्रॉफी दौरा यशस्वी होण्यासाठी शुभेच्छा देताना पटनायक म्हणाले की, संघ आणि चाहत्यांसाठी हा एक संस्मरणीय विश्वचषक असेल. "मला आशा आहे की, हॉकी पुरुष विश्वचषक ट्रॉफी टूर संपूर्ण भारतात विश्वचषकासाठी उत्साह निर्माण करेल." आम्ही 16 संघांचे यजमानपद भुवनेश्वर आणि राउरकेला येथे खेळवणार आहोत. “मला खात्री आहे की संघ आणि चाहत्यांसाठी हा एक संस्मरणीय विश्वचषक असेल,” असेही मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.

अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला सोहळा : यावेळी क्रीडा आणि युवा सेवा मंत्री तुषारकांती बेहरा, महासचिव हॉकी इंडिया भोलानाथ सिंग, आयुक्त-सह-सचिव श्री आर. विनील कृष्णा, हॉकी इंडियाचे कार्यकारी संचालक श्री आर के श्रीवास्तव आणि अधिकारी आणि हॉकीपटू उपस्थित होते. ओडिशाचे क्रीडा मंत्री तुषारकांती बेहरा आणि हॉकी इंडियाचे सरचिटणीस भोलानाथ सिंग हेही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

हाॅकी विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी अनेक राज्यांत फिरणार ट्राॅफी : ही स्पर्धा 13 जानेवारीपासून सुरू होणार असून, 29 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. ट्रॉफी 25 डिसेंबर रोजी ओडिशात परतण्यापूर्वी पुढील 21 दिवसांत पश्चिम बंगाल, आसाम, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसह 13 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात जाईल. ओडिशात परतल्यानंतर ही ट्रॉफी ओडिसामधील सर्व जिल्ह्यांचा दौरा करेल. हॉकीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सुंदरगड जिल्ह्यातील १७ ब्लॉकमध्येही ही ट्रॉफी नेण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर ट्रॉफी भुवनेश्वरच्या कलिंगा स्टेडियमवर परत येईल जिथे 29 जानेवारीला अंतिम सामना खेळवला जाईल.

FIH हॉकी पुरुष विश्वचषक 2023 मध्ये सामील होणारे संघ : FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्वचषक 2023 भुवनेश्वर-राउरकेला 13 जानेवारी 2022 पासून सुरू होईल आणि 29 जानेवारीपर्यंत चालेल. यजमान भारत, ज्यांना पूल डी मध्ये स्थान दिले आहे, स्पेन, इंग्लंड आणि वेल्ससह, स्पेन विरुद्ध त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात तसेच 13 जानेवारी रोजी. ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नेदरलँड, भारत, अर्जेंटिना, जर्मनी, न्यूझीलंड, इंग्लंड, फ्रान्स, कोरिया, मलेशिया, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, जपान, चिली आणि वेल्स हे 16 संघ या स्पर्धेत भाग घेणार आहेत.