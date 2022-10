सिल्हेट : शफाली, जेमिमाहने भारताला बांगलादेशविरुद्ध १५९/५ पर्यंत नेले. शफाली आणि कर्णधार स्मृती मंधाना (38 चेंडूत 47) यांनी सलामीला 96 धावांची भर ( Shafali and Stand in Skipper Smriti Mandhana ) घातली ( Asia Cup T20 Womens Asia Cup ) तर जेमिमा आणि दीप्ती शर्मा (10) यांनी केवळ 2.3 षटकांत 29 धावा ( India vs Bangladesh in Asia Cup ) जोडल्या. शफाली वर्माने केवळ 44 चेंडूत 55 धावा तडकावल्या, तर फॉर्मात असलेल्या जेमिमाह रॉड्रिग्जने नाबाद 35 धावा करीत लाँग हँडलचा चांगला प्रभाव पाडला. कारण शनिवारी महिला आशिया कप टी-20 सामन्यात भारताने बांगलादेशविरुद्ध 159 किंवा 5 अशी ( Womens Asia Cup 2022 India Target 160 Runs ) बरोबरी साधली.

संक्षिप्त धावसंख्या : बांगलादेश २० षटकांत ५ बाद १५९ (शफाली वर्मा ५५, जेमिमाह रॉड्रिग्ज नाबाद ३५; रुमाना अहमद ३/२७) वि. बांगलादेश.