अ‍ॅडिलेड : टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्माने ऑस्ट्रेलियात खेळल्या जाणार्‍या T20 विश्वचषक 2022 च्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यातील अ‍ॅडिलेड ओव्हलच्या खेळपट्टीचा अहवाल पाहून ( Adelaide Oval Pitch Report ) खेळाडूंना खास माहिती ( Rohit Sharma has Given Special Information ) दिली आहे. अ‍ॅडिलेड ओव्हलच्या खेळपट्टीबाबतही इशारा ( Adelaide Oval Pitch Report in Second Semi Final Match ) दिला, जेणेकरून उपांत्य फेरीच्या सामन्यात कोणतीही चूक होऊ नये आणि टीम इंडिया हा सामना जिंकून अंतिम ( T20 World Cup 2022 Being Played in Australia ) फेरीत पोहोचू शकेल.

कर्णधार रोहित शर्मा प्रशिक्षक राहुल द्रविडसोबत पिचसंबंधित चर्चा करताना

अ‍ॅडिलेड ओव्हलवर फलंदाज तसेच गोलंदाजांची मानसिकता बदलणे आवश्यक : भारताचा कर्णधार रोहित शर्मा म्हणाला की, उपांत्य फेरीपूर्वी परिमाण बदलण्यासाठी अ‍ॅडिलेड ओव्हलवर फलंदाज तसेच गोलंदाजांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. तर गुरुवारी येथे प्रथम खेळण्याचे फायदे त्यांना मदत करतील. रोहित म्हणाला की, या स्पर्धेत आम्ही ज्या आव्हानांचा सामना केला, त्यापैकी हे एक आव्हान आहे. सहसा तुम्ही खेळता तेव्हा उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी दुबईमध्ये, मैदानाचे परिमाण फारसे बदलले नाहीत, परंतु येथे तसे नाही.

ऑस्ट्रेलियातील मैदाने मोठी असल्याने सीमारेषा दूर : भारताचा कर्णधार रोहित शर्मा म्हणाला की, जेव्हा आम्ही ऑस्ट्रेलियात खेळतो तेव्हा साहजिकच अनेक मैदानात सीमारेषा दूर असते. चौकार आणि षटकारांच्या सीमा लांब असतात. त्याच वेळी, काही मैदानांच्या काठावरील सीमादेखील लहान आहेत. त्यामुळे तुम्हाला शक्य तितक्या लवकर या वातावरणाशी जुळवून घ्यावे लागेल आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी या ग्राउंड माहितीचा शोध घ्यावा लागेल.

बाउन्सर बाॅलवर फलंदाजांना लक्ष्य केंद्रीत करून खेळावे लागेल : बाउन्सर आणि फलंदाजांना समायोजित करणे आवश्यक आहे. अ‍ॅडिलेड हे उच्च स्कोअरिंग खेळाचे मैदान असल्याने, भारताचा कर्णधार रोहित शर्माने कबूल केले की, लहान चौकार भारतीय विचारसरणीच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. तो म्हणाला की, ऑस्ट्रेलियातील अ‍ॅडिलेड ओव्हल हे एक असे मैदान आहे, जिथे तुम्हाला परत जावे लागेल. तुम्हाला येथे कोणत्या प्रकारची रणनीती वापरायची आहे हे समजून घ्यावे लागेल. कारण मेलबर्नमध्ये आम्ही खेळलेला शेवटचा सामना पूर्णपणे वेगळा होता. आता हा सामना अ‍ॅडिलेडमध्ये आहे, जिथे बाजूची सीमा थोडी लहान असेल. भारताचा कर्णधार रोहित शर्मा म्हणाला की, बाऊन्सर आणि फलंदाजांनाही त्यात जुळवून घेणे आवश्यक होते. परंतु, जेव्हा आम्ही अ‍ॅडिलेडला आलो तेव्हा पूर्णपणे वेगळ्या प्रकारचे वातावरण होते. आता आम्हाला समजले की, येथे सामना खेळल्यानंतर आम्हाला काय करावे लागेल.

रोहित शर्माने संघाला महत्त्वाच्या माहिती सांगताना

अ‍ॅडिलेड ओव्हल थोडे वेगळे : अ‍ॅडिलेड ओव्हल ऑस्ट्रेलियातील इतर मैदानांपेक्षा थोडे वेगळे आहे. टी-२० विश्वचषकात भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील गुरुवारी होणाऱ्या उपांत्य फेरीसाठी कोणत्या खेळपट्टीची निवड केली जाईल, यावर सस्पेन्स कायम आहे. त्याच्या पायथ्यावरील चौरस सीमा अंदाजे 57-67 मीटर आहेत, तर सरळ सीमा 79-88 मीटर लांब आहेत. या स्थितीत, भारताची इंग्लंडवर थोडीशी आघाडी आहे. ज्याने गेल्या आठवड्यात या ठिकाणी डीएलएस पद्धतीने बांगलादेशवर पाच धावांनी रोमहर्षक विजय नोंदवला. दुसरीकडे, इंग्लंड प्रथमच अ‍ॅडिलेड ओव्हलवर या स्पर्धेत खेळणार आहे, तर भारताने येथे खेळून विजय मिळवला आहे.

सोपे फटके खेळणे कठीण : भारताचा कर्णधार रोहित शर्माचा फॉर्मही या स्पर्धेत विशेष काही दाखवू शकला नाही. रोहितने स्वत: पाच सामन्यांमध्ये फक्त 89 धावा केल्या आहेत. SCG येथे नेदरलँड्सविरुद्धच्या त्याच्या 53 धावा वगळता पॉवरप्लेमध्ये तो चार वेळा बाद झाला आहे. खेळपट्टीचे स्वरूप आणि सीमारेषेतील बदल यामुळे त्याच्या फलंदाजांना गुळगुळीत फटके खेळणे कसे कठीण झाले आहे, याबद्दलही त्याने सांगितले. पुढील सामन्यासाठी तो विशेष तयारी करीत आहे. रोहित शर्माने मान्य केले की, आमच्या संघातील अनेक खेळाडू असे आहेत त्यांना सोप्या पद्धतीने बॉल मारायला आवडते आणि जर तुम्ही वरपासून नं. 7, नं. 8 पर्यंत बघितले तर आम्ही विविध प्रकारची कामगिरी पाहिली आहे. याचे कारण असे की, बरेच खेळाडू आरामदायक असतात आणि काही खेळाडूंना परिस्थितीनुसार खेळायला आवडते.