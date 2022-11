अ‍ॅडिलेड : भारतीय क्रिकेट संघ 10 नोव्हेंबर रोजी ओव्हल येथे होणाऱ्या T20 विश्वचषक 2022 च्या दुसऱ्या उपांत्य ( England are Preparing to Become World Champions ) फेरीत इंग्लंडसमोर आपले पुढील आव्हान सादर करण्यासाठी ( Rohit Sharma is Ready to Take on Jos Buttlers Team ) सज्ज झाला आहे. दोन्ही संघ विश्वचषक जिंकण्यापासून ( Record of India and England on Ground of Adelaide ) केवळ दोन पावले दूर आहेत. गट २ मध्ये अव्वल स्थानी राहिल्यानंतर ( What is The Record of Both Teams in T20 Matches ) रोहित शर्माच्या संघाला जोस बटलरच्या संघाशी सामना करण्याची संधी मिळाली आहे. इंग्लंडचा संघ गट १ मध्ये दुसऱ्या स्थानावर होता. आता दोन्ही संघ पुढील दोन सामने जिंकून विश्वविजेते बनण्याच्या तयारीत आहेत. चला जाणून घेऊया T20 सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांचा आतापर्यंतचा रेकॉर्ड कसा आहे.

भारत विरुद्ध इंग्लड चुरशीचा सामना होणार : भारत आणि इंग्लंड यांच्यात एकूण 22 T20 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये भारतीय क्रिकेट संघाने 12 सामने जिंकले आहेत. दुसरीकडे, इंग्लंडने 10 सामने जिंकले आहेत. पण टी-20 विश्वचषकात दोन्ही संघांदरम्यान खेळल्या गेलेल्या मॅचेसमधील विजय-पराजयाचा विक्रम पाहिला, तर इथेही टीम इंडियाचे पारडे इंग्लंडवर जड पडल्याचे कळते. दोन्ही संघ 2007, 2009 आणि 2012 मध्ये तीनदा आमनेसामने आले आहेत, ज्यामध्ये टीम इंडियाने दोनदा विजय मिळवला आहे, तर इंग्लंडने एक सामना जिंकला आहे.

अ‍ॅडिलेड ओव्हलवर 100 टक्के विजयाचा विक्रम : 2011 मध्ये अ‍ॅडिलेड ओव्हल मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध फक्त एक टी-20 सामना खेळला आणि 1 विकेटचा पाठलाग करताना रोमांचकारी विजय मिळवला, तर या मैदानावर भारतीय संघाने एकूण 2 टी-20 सामने जिंकले. सामने खेळले आहेत, ज्यात फलंदाजी प्रथम दोन्ही सामने जिंकले. एका सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाचा तर दुसऱ्या सामन्यात भारताने बांगलादेशचा पराभव केला. या विश्वचषकात दोन्ही संघ प्रथमच आमनेसामने येणार आहेत. दोघांचाही पहिला टी-२० सामना याच मैदानावर होणार आहे.

अ‍ॅडिलेड ओव्हलवर सर्वोच्च धावसंख्या : अ‍ॅडिलेड ओव्हल मैदानावर भारताची सर्वोच्च धावसंख्या 3 विकेट गमावून 188 आहे. परदेशी संघाने केलेली ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. दुसरीकडे या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या एकमेव सामन्यात इंग्लंडने 9 गडी गमावून 158 धावा केल्या आहेत आणि 2011 मध्ये या मैदानावर खेळलेला पहिला T20 सामना जिंकून आपली ताकद दाखवली आहे.

विराट कोहलीच्या नावावर विक्रम : अ‍ॅडिलेड ओव्हलवर खेळल्या गेलेल्या T20 सामन्यात दोन्ही संघांकडून सर्वाधिक धावा आणि अर्धशतक ठोकण्याचा विक्रम विराट कोहलीच्या नावावर आहे. कोहलीने येथे एकूण 2 सामने खेळले आहेत आणि एकूण 154 धावा केल्या आहेत, दोन्हीमध्ये अर्धशतके झळकावली आहेत. त्याचबरोबर सध्याच्या इंग्लंड संघातील कोणत्याही खेळाडूने येथे एकही टी-२० सामना खेळलेला नाही. कोहलीच्या नावावर या मैदानावर दुसरी सर्वात मोठी इनिंग खेळली गेली आहे. तो एकमेव शतकवीर डेव्हिड वॉर्नरनंतर सर्वाधिक नाबाद 90 धावा करणारा दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. बांगलादेशविरुद्धही त्याने नाबाद ६४ धावांची खेळी केली होती.

या मैदानावरील टी-20 सामन्यातील सर्वात मोठी भागीदारी टीम इंडियाच्या नावावर आहे, जी विराट कोहली आणि सुरेश रैना यांच्यात तिसऱ्या विकेटसाठीची भागीदारी झाली. 134 धावांची ही भागीदारी या मैदानातील सर्वात मोठी भागीदारी आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध केले.